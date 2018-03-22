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Yenierenköy’de su bile yok

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UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, Yenierenköy’de vatandaşların su temin etmekte dahi zorlandığı için durumun içler acısı olduğunu kaydetti

Yenierenköy’de su bile yok
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UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, belediyeler konusuna değinerek Yenierenköy Belediyesi’nin durumunun içler acısı olduğunu, 5 aydır maaş alamadıklarını, çöplerin toplanmadığını ifade etti.
Yenierenköy’de vatandaşların su temin etmekte dahi zorlandığı için “içler acısı” olarak nitelendirdiği bu konunun  bir an önce çözülmesi gerektiğini kaydetti.
Karpaz’da ekonomik durumun iyileştirilmesi için yatırımlar yapılması gerektiğini söyleyen  Öztürk, yatırımda engel olduğunu düşündüğü Karpaz Emirnamesi’nin esnetilmesi konusunda  beklentileri olduğunu kaydetti.
21 yaş altı mahkumların  Merkezi Cezaevi’nde bulundurulmasının yanlış olduğunu söyleyen Öztürk, bu çocukların Merkezi Cezaevi’nde potansiyel suçluya dönüşebileceğini, Merkezi Cezaevi dışında ıslah edilmeleri gerektiğini kaydetti.
Öztürk, usulsüz vatandaşlık konusundaki iddiaların kaç yıl öncesine gidilerek araştırılacağını, yasa dışı vatandaşlıklar yapılmış ise bunların sorumlularına ne gibi işlem uygulanacağını sordu.
 

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