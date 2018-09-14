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Yeni TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri oldu

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Yeni TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri oldu
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Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ın görev süresi dolarken, Ankara’dan bu göreve Ali Murat Başçeri’yi atandığı bildirildi.
Lefkoşa Büyükelçiliği’ne atandığı yönünde basında çıkan haberler, bizzat Başçeri tarafından da doğrulandı.  Başçeri, dün gece twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Sayın Bakanımız dün gece Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanmamın öngörüldüğünü tebliğ etti.” İfadesini kullandı.
Başçeri ayrıca “Gün boyunca yeniden Lefkoşa’da görev yapacağım için tebriklerini ileten tüm dostlarımıza bir kere daha teşekkür ediyorum. Ailecek Ada’ya dönecek olmaktan mutluyuz.” dedi.
Daha önce Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Müsteşarı olarak görev yapan Başçeri, 2013 yılında Ankara’ya dönmüştü.

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