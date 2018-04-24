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"Yeni 'T' izni verileceği haberleri yalan ve maksatlı"

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı T izinleri konusunda açıklama yaparak, “T izin verilmesi için çalışma yapıldığı iddiaları gerçekle alakalı değil, maksatlı olarak yayılmaya çalışılıyor” denildi

"Yeni 'T' izni verileceği haberleri yalan ve maksatlı"
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, yeni ticari araç işletme izni (T izin) verilmesi için çalışma yapıldığı iddialarının gerçekle alakalı olmadığını ve maksatlı olarak yayılmaya çalışıldığını kaydetti.  
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,  Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yeni T izni verilmesi konusunda herhangi bir çalışma yapılmadığı gibi, T izni verilmesine yönelik uygulamadaki prosedüre gereken düzenleme getirilmeden, bu konuda herhangi bir tasarruf olmayacağı duyuruldu. 
Bakanlığın; geçmiş dönemlerde keyfi, siyasi ve benzeri nedenlerle verilmiş T izinlerine yönelik soruşturma ve iptal işlemlerini tamamlamadan, dahası bu sektöre yönelik bir düzen ve standart çalışmasını hayata geçirip izin verilmesini siyasi erkin keyfiliğinden çıkarmadan, yeni T izni vermeme konusunda kararlı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 
“Amacımız T izinlerini veren İzin Kurulu’nun, bakanın emir kulu olmaktan çıkarılıp siyasi erkin müdahale edemeyeceği bir yapıya kavuşturulmasıdır. Bu çerçevede yapacağımız tüm çalışmalarımızı sektör temsilcileri ile istişare ederek vereceğimizi de bu vesile ile kamuoyu bilgisine getirmek isteriz.”
 

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