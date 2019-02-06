Yeni rota garantörler

Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis’le görüşmelerini önceki gün tamamlayan BM diplomatı Lute, bundan sonraki süreçte garantörlerle güvenlik konusunu görüşecek

Lute, garantörlere yöneliyor

BM diplomatı Lute’nin referans şartlarını hazırlayabilmek için bütün tarafların tezlerine dair kapsamlı görüntüye sahip olabilmek maksadıyla temaslarına Ankara, Atina ve Londra’da devam edeceği öğrenildi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşmelerini önceki gün tamamlayan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, bundan sonraki süreçte garantörlerle Güvenlik konusunu görüşecek.

Lute’un ziyaretinin, Akıncı-Anastasiadis yüz yüze görüşmesi konusunun netleşmesine vesile olduğuna vurgu yapan Rum gazeteleri, haberi manşetlerine taşıdı.

Güney’de yayımlanan Politis, Rum tarafının, Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşme talebinde bulunulacağını açıkladığına işaret ettiği manşet haberine, “Bu Sefer Derine Girilmiş Görünüyor… Lute’tan Garantörlerle Karşılıklı Temaslar… Anastasiadis Mustafa Akıncı ile Görüşmeye Çalışacak… Çipras-Erdoğan Görüşmesi Bu Akşamüzeri” başlık ve spotlarını attı.

Gazete güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberinde Lute’un liderlerle gerçekleştirdiği temaslarda Guterres Çerçevesi’nin özellikle iç yönlere ilişkin başlıklarda özlü görüş alışverişinde bulunulduğunu, iki tarafla yapılan görüşmelerden görüşülmesi gerekenlere dair artık somut bir haritalama ortaya çıktığını belirtti.

Lute’un artık sorunun uluslararası boyutuna yöneldiğini ve bunun için garantörlerin yardımına ihtiyaç duyduğunu kaydeden gazete, bu çerçevede Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın dün TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin ilgi çekici olacağına vurgu yaptı.

Fileleftheros Gazetesi, “Güvenlik İçin Ankara’ya Gidiyor… İki Liderin Yüz Yüze Randevusu Kilitlendi” başlıklı haberinde Lute’un temaslarına, referans şartlarını hazırlayabilmek için bütün tarafların tezlerine dair kapsamlı görüntüye sahip olabilmek maksadıyla Ankara, Atina ve muhtemelen Londra’da devam edeceğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in Lute ile önceki günkü görüşmesinde Guterres Çerçevesi’ne öncelik verilmesi gerektiğini ancak Rum tarafının özellikle garantiler, güvenlik ve müdahale haklarına özellikle öncelik verdiğini söylediğini vurguladı.

Haberde Lute’un iki liderle Guterres Çerçevesi’nin bütün parametrelerini birlikte görüşmek istediği, Anastasiadis’in bunu yaptığı ancak Akıncı’nın her bir parametreyi ayrı görüşmeyi tercih ettiği, bu nedenle Lute’un bundan sonraki ziyaretlerinin Ankara ve Atina’ya olacağı (Londra ziyaretinin soru işareti taşıdığı) ancak bu temaslarının ne zaman gerçekleşeceğinin de bilinmediği kaydedildi.