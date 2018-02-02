Yeni kabine milletvekillerinin bilgisine getirildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yeni kabinenin milletvekillerinin bilgisine getirilmesi amacıyla bugün kısa süreli bir toplantı yaptı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhuriyetçi Türk Partisi- Halkın Partisi-Toplumcu Demokrasi Partisi-Demokrat Parti Koalisyon Hükümeti Bakanlar Kurulu listesinin okunması gündemiyle 13.10’da Meclis Başkanı Hüseyin Angolemli başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bu sabah onayladığı CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümeti Bakanlar Kurulu listesi okunarak milletvekillerinin bilgisine sunuldu.

Bilgiye sunuşun ardından Genel Kurul’un bugünkü toplantısı tamamlandı. Meclis’in bir sonraki birleşimi 5 Şubat’ta yapılacak.

YENİ KABİNE

Genel Kurul’da okunan Bakanlar Kurulu Listesi şöyle: “Başbakan Tufan Erhürman (CTP), Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay (HP), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit (TDP), Maliye Bakanı Serdar Denktaş (DP), İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri (HP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan (HP), Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami (CTP), Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali (CTP), Sağlık Bakanı Filiz Besim (CTP), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler (TDP)”

HÜKÜMET PROGRAMI EN GEÇ BİR HAFTA İÇİNDE

Bu arada Başbakanlık ve bazı bakanlıklardaki devir teslimler bugün gerçekleşiyor.

Anayasa’nın 109. Maddesi’e göre, Bakanlar Kurulu’nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde, Başbakan veya bir bakan tarafından, Cumhuriyet Meclisi’nde okunması gerekiyor.

Programın Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasından sonra güvenoyuna başvurulur. Güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılır.