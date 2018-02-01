"Yeni hükümet neden Dışişleri Bakanlığı oluşturacak ki?"

UBP Milletvekili Ersin Tatar, 4 ortaklı hükümetin Kıbrıs konusunda ortak bir tavır sergilemeyeceğinin açıklanmasını “anormal” bir durum olarak tanımladı ve “ O halde Dışişleri Bakanlığı oluşturulmasın. Kıbrıs konusuna diğer konular kadar önem verilmemesi büyük bir hatadır, Kıbrıs Türk halkının geleceğini önemsememektir” dedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) ve Genel Sekreteri Guterres’in; Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya varılmasını istiyorlarsa Rum tutumunun değişmesi için çaba göstermeleri gerektiğini belirtti.

UBP Milletvekili Ersin Tatar yaptığı yazılı açıklamada, Rum Yönetimi başkanlığı için ikinci tur oylamaya katılacak iki aday Anastasiadis ve Malas’ın, sözde bir farklılık görülse dahi hedeflerinin ayını olduğunu vurguladı.

Tatar, “iki adayın da, Türkiye’yi tamamen adadan çıkarmak, Kıbrıs Türkü’nü güvenlikten yoksun bırakmak ve 1974 öncesine dönmek peşinde olduklarını” kaydetti.

Tatar, böylesi gelişmeler yaşanırken Kıbrıs Türkü’nün Anavatan Türkiye ile birlikte son zamanların dikkat çekici söylemiyle ‘kendi göbeğini kendisinin kesmesi’ gerekeceğini ifade etti.

Tatar, iş bu noktadayken kurulmakta olan 4 ortaklı hükümetin Kıbrıs konusunda ortak bir tavır sergilemeyeceğinin açıklanmasını “anormal” bir durum olarak tanımladı ve “ O halde Dışişleri Bakanlığı oluşturulmasın. Kıbrıs konusuna diğer konular kadar önem verilmemesi büyük bir hatadır, Kıbrıs Türk halkının geleceğini önemsememektir” iddiasında bulundu.

Tatar, Kıbrıs’ta bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün görev süresinin altı ay daha uzatılması için alınan kararın, örgütün Kıbrıs konusunun çözümü için üstlenmesi gereken sorumluluğu yerine getirmekte ne kadar “kaypak” olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

Tatar, Kıbrıs konusunda Türkiye’nin de çok net bir şekilde ortaya koyduğu üzere mevcut parametreler temelinde bir çözüme ulaşılmasının artık mümkün görülmediğini, Rum-Yunan ikilisinin bir federal çözümle ilgili masaya koydukları, talep ettikleri ile Türk tarafının masaya koydukları ve beklentileri arasında dağlar kadar fark olduğunu vurguladı.

Tatar, Türk Dışişleri ve KKTC Dışişleri Bakanlıklarının vurguladıkları gibi ileriki dönemde herhangi bir sürecin başarılı olması için Ada’daki mevcut gerçeklerin dikkate alınmasının şart olduğunu belirtti.

Tatar, Rum-Yunan ikilisinin konuyu güvenlik ve garantiler noktasına çekmesine, ya da görüşmelerin başlaması için görüşmeler yapılması, yani zamana oynamalarına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.