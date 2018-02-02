Yeni hükümet kabinesi Cumhurbaşkanına sunuldu

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP-HP-TDP-DP Koalisyon hükümeti Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sundu. Cumhurbaşkanı Akıncı da listeyi onayladı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP-HP-TDP-DP Koalisyon hükümeti programı üzerindeki çalışmaların başladığını, yarın bakanlarla bir araya gelip çalışmayı birlikte yürüteceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümeti’nin Bakanlar Kurulu listesini sunan ve onay alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman çıkışta açıklama yaptı.

Yeni hükümetin halka ve ülkeye hayırlı olması temennisinde de bulunan Erhürman, 4 parti olarak sürdürdükleri koalisyon çalışmalarının hükümetin kurulmasıyla sonuçlandığını ifade etti.

ERHÜRMAN

CTP Genel Bakanı Tufan Erhürman Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmesi sonrasında basına yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunduğunu ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da listeyi onayladığını bildirdiğini söyledi.

Bakanlar Kurulu listesini kamuoyuyla paylaşan Erhürman, 4 parti olarak sürdürdükleri koalisyon çalışmalarının bugün Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da onayı ile hükümetin kurulmasıyla sonuçlandığını vurguladı.

Bugün programda bir değişiklik olmazsa saat 13.00’te Meclis’te Bakanlar Kurulu listesinin okunacağını belirten Erhürman, eğer programda bir aksama olmazsa öğleden sonra da bakanlıklarda devir teslim törenleri yapılacağını kaydetti.

HÜKÜMET BUGÜN İTİBARIYLA GÖREVDE…

Hükümetin bugün itibarıyla göreve başlayacağını belirten Erhürman, Anayasa’daki prosedüre göre bir hafta içerisinde hükümet programını Meclis’te okumaları gerektiğini, hükümet programının da büyük ihtimalle Cuma günü Meclis’te okunacağını belirtti.

Hükümet Programı’nın Meclis’te okunmasının ardından 24-48 saatlik süreler içinde güven oylamasının yapılacağını anlatan Tufan Erhürman, bakanların bugün itibarıyla hukuken görevlerini almış olacaklarını vurguladı.

HALKA VE ÜLKEYE HAYIRLI OLSUN

Erhürman, yeni hükümetin halka ve ülkeye hayırlı olması temennisinde de bulundu.

Konuşması sonrasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tufan Erhürman, Özdil Nami’nin müzakerecilik görevinin devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine, Cumhurbaşkanı Akıncı ile bu konuyu uzun bir süre istişare ettiklerini, Nami’nin bu görevine devam etmeyeceğini söyledi.

Müzakerecilik görevine birini atayıp atamayacağı, yoksa sürecin gelişmesini bekleyip beklemeyeceğinin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın takdiri olduğunu söyleyen Erhürman, bakanlık göreviyle özel temsilcilik görevinin birlikte yürütülmesinin mümkün olmadığını, dolayısıyla Nami’nin bakanlık görevini yürüteceğini kaydetti.

HÜKÜMET PROGRAMI

Hükümet programının ne kadarının tamamlandığının sorulması üzerine ise Erhürman, hükümet programı üzerindeki çalışmaların başladığını, yarın itibarıyla bakanları bir araya getirerek, hükümet programı çalışmasını birlikte yürüteceklerini belirtti.

Bunun bir Bakanlar Kurulu toplantısı olmayacağına dikkat çeken Erhürman, bakanlık yapacak kişilerin hükümet programına katkılarının önemli olduğunu, o yüzden çalışmaları hızlandırmak için bakanların tam olarak netleşmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

YENİ KABİNE

Kabinede yer alan isimler şöyle:

Başbakan: Tufan Erhürman (CTP)

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı: Kudret Özersay (HP)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit (TDP)

Maliye Bakanı: Serdar Denktaş (DP)

İçişleri Bakanı: Ayşegül Baybars Kadri (HP)

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan (HP)

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami (CTP)

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP)

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali (CTP)

Sağlık Bakanı Filiz Besim (CTP)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler (TDP)