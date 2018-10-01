"Yeni bir istihdam seferberliği başlatılmalı"

Erhürman, yeni bir istihdam seferberliği başlatılmasına ihtiyaç olduğunu söyleyerek, bunlar içerisinde rekabet edebilir üretim anlayışını devreye sokmanın son derece önemli olduğunu dile getirdi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun, yaz tatilinin ardından yaptığı ilk toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ardından resepsiyona geçildi.

Meclis Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.

ERHÜRMAN: “DÖVİZDEKİ ARTIŞ KKTC’Yİ TC’YE GÖRE DAHA FAZLA ETKİLEDİ”

Meclis Genel Kurulu’da ilk sözü Başbakan Tufan Erhürman aldı.

Meclis ve hükümet olarak sıkıntılı bir dönemden geçildiğini belirten Erhürman, bu dönemin sona ermesine ilişkin işaretlerin oluşmasının umut verici olduğunu ancak kesin bir biçimde bu dönem geride bırakıldı demek konusunda tereddütleri olduğunu söyledi.

TL’nin değer kaybına işaret eden Erhürman, bunun nasıl bir dönemden geçildiğini göstermeye yeterli olduğunu belirtti.

Türkiye de, KKTC de TL kullandığı halde ilk 8 aylık enflasyon oranlarına bakıldığında bu etkinin iki ülkede farklı şekilde yansıdığının görülebileceğini anlatan Erhürman, TC’de 12.29 olarak gerçekleşen enflasyonun, KKTC’de 24.29 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Bu bağlamda ekonomideki kırılganlığı ortadan kaldırmak için çalışmanın önemine işaret eden Erhürman, dövizdeki artışın KKTC’yi TC’ye göre daha fazla etkilediğini belirtti.

ELEKTRİK ZAMMI

Erhürman, elektrikte zam yapmamak için çalışırken büyük güçlüklerle karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

Erhürman bütçenin geçmesinin gecikmesinin yarattığı sıkıntılara da işaret etti.

Tünelin ucunda ışık görünmedi sözlerine işaret eden Başbakan Erhürman, o günlerde yaşanan durumu hatırlattı.

Turizm sektöründe çalışan KKTC vatandaşı sayıları hakkında bilgi veren Erhürman, istihdam açısından hiç arzu edilen bir noktada olunmadığını dile getirdi.

“YENİ BİR İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ BAŞLATILMASINA İHTİYAÇ VAR”

Erhürman yeni bir istihdam seferberliği başlatılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

7-8 aylık dönemde karamsar bir tablo olduğunu ancak yapılması gerekenlerin bilindiğini anlatan Erhürman, herşeyden önce işsizlik oranını azaltacak hamlelere başladıklarını anlattı.

Bunlar içerisinde rekabet edebilir üretim anlayışını devreye sokmanın son derece önemli olduğunu dile getiren Başbakan Erhürman, bu noktada bunun “yabancı öğrenci istihdamı” şeklinde olmaması gerektiğini anlattı.

Eğitim konusunda köklü değişikliklere ihtiyaç olduğunu anlatan Erhürman, ara eleman eksiğini kapatmak için gerekenlerin yapılması, mezun fazlalığı olan bölümlere verilen bursların gözden geçirilmesi, teknoparklar kurulması gibi çalışmalar yürütüleceğini belirtti.

Erhürman, kayıt dışılığın ortadan kaldırılması için yapılması gerekenler olduğunu dile getirdi.

“2019 ÇOK KOLAY BİR YIL OLMAYACAK”

Hasar tespit çalışmalarının 2019’un çok kolay bir yıl olmayacağını gösterdiğini dile getiren Erhürman, ekonominin ihtiyaç duyduğu yasalaştırma çalışmalarının hızlı şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

