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"Yeni asgari ücret belirlenmemesi işçinin alın terini çalmaktır"

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"Yeni asgari ücret belirlenmemesi işçinin alın terini çalmaktır"
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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun dünkü toplantısında da yeni asgari ücret belirlenmemesinin işçinin alın terini çalmak anlamına geldiğini savundu.

TKP Yeni Güçler Genel Sekreteri Mehmet Davulcu yaptığı yazılı açıklamada, “TL’deki yüksek oranlı değer kaybı nedeniyle yılın ilk yarısında ücretler ve buna bağlı olarak satın alma gücü önemli ölçüde erimiş, işçi kesiminin yaşam seviyesi açlık sınırının iyice altına düşmüştür.Hal böyleyken hükümetten beklenen, yılın ikinci yarısında, yani 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek yeni asgari ücreti belirleyip işçi sınıfının kaybolan alım gücünü iade etmesiydi” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nu toplantıya çağırmayı bilinçli bir şekilde geciktirdiğini savunan Davulcu, toplantının ikinci kez ertelenmesi ile ilgili “Bu yapılanlar işçi sınıfıyla alay etme anlamındadır. Maksat işçi ücretlerinde yapılacak düzenlemeyi birkaç ay daha geciktirmek ve onların alın terini bir miktar daha fazla çalmaktır” ifadelerini kullandı.

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