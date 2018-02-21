banner107
62 0
Yusuf Kaptan’da futbol şöleni yaşandı
Yusuf Kaptan’da futbol şöleni yaşandı
68 0
14 0
276 0
12 0
Ödül töreninde şıklık yarışı
Ödül töreninde şıklık yarışı
52 0
MTG ohh, GG off dedi
MTG ohh, GG off dedi
56 0
106 0
banner82
banner147

YDP kararı “yargıda çifte standart” niteledi

banner27

YDP’den yapılan açıklamada,  “Verilen ceza, bu ülkede yargının içinde bulunduğu çifte standardın tescili açısından önemlidir” denildi

YDP kararı “yargıda çifte standart” niteledi
banner137

Yeniden Doğuş Partisi(YDP), 22 Ocak’ta Afrika Gazetesi’ne karşı düzenlenen eylemde yaşanan olaylarla ilgili 6 kişiye ceza verilmesini “yargıda çifte standart” olarak niteledi.

YDP’den yapılan açıklamada,  “Verilen ceza, bu ülkede yargının içinde bulunduğu çifte standardın tescili açısından önemlidir” denildi. 

Afrika Gazetesi önünde 22 Ocak’ta yer alan olaylardan dolayı yargılananlara hapis cezası verilirken, çok daha şiddetli eylemlerle ilgili yargı önüne çıkarılanlara hafif para cezası verildiği iddia edilen açıklamada, “Bu durum, KKTC’de uygulanan adalet sistemine olan inancımızı bir kez daha sarsmıştır. Mahkeme bu kararı ile hem Türkiye’ye hem de buradaki çift uyruklu vatandaşlara bir mesaj vermiştir. 
YDP olarak bu kararı şiddetle protesto ediyor ve kınıyoruz” denildi. 

YDP olarak Afrika Gazetesi aleyhinde yapılan şikayet ile ilgili hala daha netice alınmamasının garip karşılandığı da ifade edilen açıklamada, YDP yetkililerinin konuyla ilgili eylem ve protestoları görüşmek üzere toplantı yapacağı kaydedildi.
 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.