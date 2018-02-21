YDP kararı “yargıda çifte standart” niteledi

YDP’den yapılan açıklamada, “Verilen ceza, bu ülkede yargının içinde bulunduğu çifte standardın tescili açısından önemlidir” denildi

Yeniden Doğuş Partisi(YDP), 22 Ocak’ta Afrika Gazetesi’ne karşı düzenlenen eylemde yaşanan olaylarla ilgili 6 kişiye ceza verilmesini “yargıda çifte standart” olarak niteledi.



YDP’den yapılan açıklamada, “Verilen ceza, bu ülkede yargının içinde bulunduğu çifte standardın tescili açısından önemlidir” denildi.



Afrika Gazetesi önünde 22 Ocak’ta yer alan olaylardan dolayı yargılananlara hapis cezası verilirken, çok daha şiddetli eylemlerle ilgili yargı önüne çıkarılanlara hafif para cezası verildiği iddia edilen açıklamada, “Bu durum, KKTC’de uygulanan adalet sistemine olan inancımızı bir kez daha sarsmıştır. Mahkeme bu kararı ile hem Türkiye’ye hem de buradaki çift uyruklu vatandaşlara bir mesaj vermiştir.

YDP olarak bu kararı şiddetle protesto ediyor ve kınıyoruz” denildi.



YDP olarak Afrika Gazetesi aleyhinde yapılan şikayet ile ilgili hala daha netice alınmamasının garip karşılandığı da ifade edilen açıklamada, YDP yetkililerinin konuyla ilgili eylem ve protestoları görüşmek üzere toplantı yapacağı kaydedildi.

