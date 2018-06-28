YDP Genel Başkan Yardımcısı Zehra Önder

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Mehmet Ünal Bay’ın yerine Prof. Dr. Zehra Önder getirildi.

YDP’den yapılan açıklamaya göre Zehra Önder, partinin Araştırma Geliştirme ve Parti Okulu’ndan sorumlu olacak.

Partiden yapılan bir başla açıklamada, YDP Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Mehmet Ünal Bay'ın partiden istifasının üzüntü verici olduğu belirtilerek, istifa gerekçelerinin “haksız ve mesnetsiz olduğu” savunuldu.

Bay’ın, “bütün seçim masraflarının kendisi tarafından karşılandığı” iddiasının gerçek dışı olduğu savunulan açıklamada, “Kampanyaya yaptığı 7 bin 500 TL civarındaki katkının iade edileceği kendisine söylenmiştir” ifadeleri kullanıldı.