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YDP'den UBP'ye sert eleştiri

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YDP Genel Sekreteri Büyükyılmaz, “İktidar tarafından her ne gelirse gelsin ‘Hayır’ anlayışına kilitlenmiş ve bunu muhalefetin bir gereği olarak gören UBP zihniyetinin, bu toplumu ve ülkeyi bir yere getiremeyeceği açıktır.”

YDP'den UBP'ye sert eleştiri
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz Ulusal Birlik Partisi’ni (UBP) eleştirdi. 
“UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, dün bir televizyon kanalında yaptığı değerlendirmelerde, YDP’nin koalisyonun gizli ortağı olduğunu ve muhalefet görevini tek başlarına yaptıklarını söyledi” diyen Büyükyılmaz, “İktidar tarafından her ne gelirse gelsin ‘Hayır’ anlayışına kilitlenmiş ve bunu muhalefetin bir gereği olarak gören UBP zihniyetinin, bu toplumu ve ülkeyi bir yere getiremeyeceği açıktır.” ifadelerini kullandı.
UBP’nin kendi hazırladığı bütçeye bile “sırf muhalefete düştü diye” hayır dediğini savunan Büyükyılmaz, UBP’nin sorumlu bir muhalefet anlayışı ile hareket ettiğini söylemenin imkansız olduğunu ileri sürdü.
Büyükyılmaz şöyle devam etti:
“Aynı şekilde 2 aylık bir hükümete ‘Niye yapmadınız?’ diye hesap sorması da komedidir. UBP’nin ‘Bunca yıldır iktidarda idiniz, siz niye yapmadınız?’ sorusuna cevabı yoktur.
Türkiye ile imzalanan ekonomik protokolde ‘Aralık 2016 ya kadar Belediyeler Reformunu yapacağız’ diyip aradan bunca zaman geçmesine rağmen bu konuda bir adım atmayan UBP, partimiz tarafından önerilen İktidar partileri tarafından da kabul gören ‘Anayasa değişikliği yapalım. Belediye reformunu gerçekleştirip ondan sonra Yerel seçimleri yapalım’ teklifini ret etmiştir. Bu olayda da görülmüştür ki, UBP için parti menfaatleri ülke menfaatlerinden önde gelmektedir. UBP sırf birkaç belediye fazla kazanmak uğruna batık belediyelerin bir 4 yıl daha can çekişmesine onay vermiştir.”
“YDP OLARAK KOALİSYONA 100 GÜNLÜK AVANS VERDİK”
YDP olarak koalisyona 100 günlük bir “avans” verdiklerini kaydeden Büyükyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu 100 gün içerisinde yapacakları bütün olumlu icraatlara destek vereceğimizi taahhüt ettik. Bu sebeple UBP ile DP’nin hazırladığı ve şu anki koalisyonun kucağında bulduğu bütçeye ‘evet’ diyerek sorumlu muhalefet anlayışını ortaya koyduk. Aynı şekilde Müşavirlik sisteminin kaldırılmasına yönelik yasa tasarısının ivediliğine onay verdik. UBP ise kendi yarattığı bu ucube müşavirlik sisteminin devamı için ‘ivedilik’ talebine yine ret oyu vermiştir.
YDP, sorumlu muhalefet anlayışı ile hareket etmektedir. Koalisyona verdiği 100 günlük avansın ardından gerçek muhalefet anlayışını ortaya koyacaktır. Bu süre zarfında parti milletvekillerinin Meclis kürsüsündeki yapıcı eleştirileri ve teklifleri ortadadır. UBP’yi, ‘önce partim’ değil, ‘önce ülkem ve halkım’ anlayışı ile hareket etmeye çağırıyoruz.”

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