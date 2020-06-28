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YDP'de kurultay hazırlığı

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YDP'de kurultay hazırlığı

 YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, genel seçimlerin ardından, uzun sürecek bir YDP iktidarının başlayacağını belirterek, “Yoğun bir ülke gündemi ve kronikleşmiş sorunlar yumağı bizi bekliyor” dedi. 
Teşkilatların artık kurultay istediğini de belirten Erhan Arıklı, Lapta Kadın Kollarının organize ettiği çay partisine katılarak konuşma yaptı.  
YDP’den yapılan açıklamaya göre,YDP’nin gücünün artık tartışılamayacak kadar büyüdüğünü belirten  Arıklı önümüzdeki dönem kadın ve gençlik kollarına büyük iş düştüğünü de kaydetti.
Arıklı şöyle konuştu:
"Önümüzde iki seçim var. Biri cumhurbaşkanlığı biri de genel seçim var. İkisi de aynı anda yapılabilir. YDP her iki seçime de hazırdır. Genel seçimlerin ardından, uzun sürecek bir YDP iktidarı başlayacak. Yoğun bir ülke gündemi ve kronikleşmiş sorunlar yumağı bizi bekliyor. Teşkilatlarımız artık kurultay istiyor. Geçen hafta Girne teşkilatımız da bana yaptığı ziyarette benzer bir talepte bulundu. Daha önce alınmış ve ertelenmiş bir kurultay kararımız da var zaten. Siyaset için ölü dönem dediğimiz bu yaz aylarında Kurultayımızı yapıp aradan çıkarabilir miyiz diye düşünüyorum.   Bir kaç gün içinde MYK mızda bu konuyu değerlendireceğiz" 
"Kadın ve Gençlik Kollarımızın çok daha aktif olması gerekiyor. YDP’nin iktidardaki gücünü Kadın ve Gençlik Kollarımız belirleyecek" diyen Arıklı, Genel Sekreterin özel olarak bu iki kolun yeniden yapılanması ile ilgilendiğini belirtti.

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