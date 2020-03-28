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“Yazıklar olsun, utanıyorum”

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“Yazıklar olsun, utanıyorum”

CTP milletvekili Doğuş Derya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, UBP-HP hükümetini eleştirdi. 

Doğuş Derya'nın açıklaması şöyle:

"UBP-HP Hükümeti özel sektör çalışanlarının iş güvencesini garanti altına almadan devlet çalışanlarından kestiği parayla 1500 TL'lik katkı yapacağını söylerken, insanları işten çıkaran ve "kumarhanem kapalı o yüzden vergi ödemeyeceğim, isterse devlet otelimin olduğu araziyi bana satsın, kasasına milyonlarca dolar para girsin" diyen fırsatçı insanlarla ilgili ne yapıyor? Madem milyonlarca dolarınız var, asgari ücrete çalışan emekçiyi niye işten çıkarıyorsunuz? deyemeyecek kadar basiretsiz mi bu hükümet? Şu anda halkın doğrudan ihtiyaçlarını karşılamak için binbir riskle çalışan belediyelerin katkısını %25 keserken, teşvik adı altında beslediği para babalarına teşvik vermeye devam edecek mi?
TC vatandaşları dışında kalan yabancı işçilere çöp muamelesi yapan, ülkesine dönememiş yabancı öğrenciler için, o öğrencilerden her sene tonlarca para alan özel üniversitelere "bu çocuklar aç kaldı, sahip çıkacaksınız" diyemeyecek kadar basiretsiz mi? Yazıklar olsun, utanıyorum!"

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