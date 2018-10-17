banner107
Alayköy kavşağında korkutan kaza
Alayköy kavşağında korkutan kaza
319 0
Hamitköy farka koştu
Hamitköy farka koştu
513 0
Mağusa’nın şakası yok
Mağusa’nın şakası yok
387 0
Kırmızı halıda güzeller geçidi
Kırmızı halıda güzeller geçidi
76 0
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
78 0
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
84 0
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
54 0
Deplasman takımlarının haftası
Deplasman takımlarının haftası
132 0
banner82
banner147

“Yasama faaliyetlerine katılmayan milletvekilleri maaşlarını iade etsin”

banner27

“Yasama faaliyetlerine katılmayan milletvekilleri maaşlarını iade etsin”
banner192

CTP Milletvekili Doğuş Derya ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers, UBP’li milletvekillerinin komite toplantılarına katılmamasını eleştirdi.

Meclis Genel Kurul’unun nisap sağlayamamasından dolayı 3. kez ertelenmesinin ardından açıklama yapan Derya ve Rogers, “Yasama faaliyetlerine katılmayan milletvekilleri maaşlarını iade etsin” dedi.

CTP Milletvekili Doğuş Derya, Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi adına yaptığını söylediği açıklamasında, yasama faaliyetlerinin sadece Genel Kurulda değil komitelerde yapılan çalışmaları da kapsadığını hatırlatarak, “Yasaların yapıldığı esas yerler, mutfak denilen yerler komitelerdir” dedi.

Komite çalışmalarının aksamadan devam edebilmesinin, toplumun faydasına olan yasaların çıkabilmesi açısından elzem olduğunu vurgulayan Derya, son 1 haftadır yaşanan nisap sağlama gerginliğinin, Genel Kurul çalışmalarını aksatsa bile komite çalışmalarına yansımaması gerektiğini belirtti.

Derya, bazı milletvekillerinin divan kararıyla yurt dışı görevde olduğunu anımsatarak, bunun komite çalışmalarının yapılmasına engel teşkil etmemesi gerektiğini ancak UBP milletvekillerinin komite toplantılarına da katılmadığını anlattı.

Normalde bir kamu görevlisinin işe gelmediği zamanlarda maaşından kesinti yapıldığını, yasama faaliyetiyle görevli UBP milletvekillerinin de kamu görevlisi olmakla beraber görevlerini yerine getirmemelerine rağmen herhangi bir yaptırımla karşılaşmadığını dile getiren Derya, “Bu aksamaların nedenini halkın bilgisine getirdik. Milletvekilleri yasamada üzerlerine düşen görevi yapmayacaklarsa maaşlarını da iade etmelidirler” dedi.

Derya, bugün komite gündemlerinde bulunan yasalardan birinin sabıka kaydının silinmesiyle ilgili tasarı olduğunu ve bu tasarının öneri sahiplerinin içerisinde UBP milletvekillerinin de bulunduğunu hatırlatarak, kendi sundukları yasa önerilerinin görüşülmesi için bile yasama faaliyetlerine katılmadıklarını halkın bilgisine getirmek istediğini söyledi.

ROGERS

HP Milletvekili Jale Refik Rogers da, muhalefetin fikirlerle yapılması gerektiğini belirterek, “Okul çocukları gibi nisap krizi yaratarak, muhalefet yapılmasını benimsemiyorum” dedi.

Rogers, “Gelsinler komitelerde fikirleri tartışalım fikirleriyle muhalefet yapsınlar” diye konuştu.

banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.