Yabancıların daire alım sayısı dörde çıkarıldı

Bakan Baybars, yabancıların mal satın almasını sağlamak amacıyla geçmişte de bir değişiklik yapıldığını, dairelerin sayısının üçe çıkarıldığını anımsatarak, bu dönemde de ekonominin ihtiyacı göz önünde bulundurularak, yabancıların daire alım sayısını dörde çıkardıklarını bildirdi.

Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak onaya sunuşlar gerçekleştirildi.

Genel Kurul’da Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadede Kiralama Yabancılar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Meclis’te ivedilikle görüşülmesi ele alındı ancak nisap olmadığı için oylaması sonraya bırakıldı.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars konu hakkında söz alarak Meclis’i bilgilendirdi.

Yasa tasarısında bir takım değişiklikler öngördüklerini ifade eden Baybars, tüm dünyada bir pandemi krizi olduğunu ve bunun sadece sağlığı değil ekonomiyi de sarstığını söyledi.

Ülkede son yıllarda gayrımenkul sektöründe ciddi bir gelişme, ülke ekonomisine sağladığı katma değer ve istihdam olanakları bulunduğuna dikkat çeken Baybars, pandemi sonrası özellikle ülkenin güvenli ülke sayılması ve ülkeye ilginin artabileceği düşüncesiyle sektör temsilcileri ile bir görüşme yaptıklarını, ülkeye yabancı para girişinin sağlanması için bir takım düzenlemeler yaptıklarını kaydetti.

Yabancılara tapu harçlarında bir tüzükle indirime gidildiğini anımsatan Baybars, düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Bakan Baybars, yabancıların mal satın almasını sağlamak amacıyla geçmişte de bir değişiklik yapıldığını, dairelerin sayısının üçe çıkarıldığını anımsatarak, bu dönemde de ekonominin ihtiyacı göz önünde bulundurularak, yabancıların daire alım sayısını dörde çıkardıklarını bildirdi. Baybars, bu şekilde bir değerlendirme yapılarak Genel Kurul gündemine getirmek istediklerini ve yabancıların mal alımıyla ilgili tapu harçlarında da bir takım düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

İzinlerin yasayla verileceğini, ama belirtilen sayı üzerinde satış sözleşmesi kaydı yapılmayacağını belirten Bakan Baybars, yapılan uygulamayla kayıt tutulması olanağı ve kayıt dışılığın önüne de geçileceğini kaydetti.