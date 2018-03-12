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Wess Mitchell Cuma günü Kıbrıs’a geliyor

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Wess Mitchell Cuma günü Kıbrıs’a geliyor
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ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı A. Wess Mitchell Cuma günü Kıbrıs’a geliyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklamasında, Mitchell’in, Doğu Akdeniz’deki doğal gazla ilgili gelişmeler de dahil olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele almasının beklendiği belirtildi.
Kıbrıs Türk ve Rum liderleriyle de görüşecek olan Mitchell’in BM yetkilileriyle de bir araya geleceği kaydedildi.

Wess Mitchell, bugün başlayan gezisinde Lefkoşa’dan önce; Priştine (Kosova), Üsküp (Makedonya), Belgrad (Sırbistan) ve Atina’yı (Yunanistan) da ziyaret edecek.

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