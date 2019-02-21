"Verimsiz tartışmalar Kıbrıs sorununun çözümüne herhangi bir katkı yapmaz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, günlerdir Kıbrıs Rum tarafında yersiz bir 30 Haziran-4 Temmuz tartışması yaşandığına işaret ederek, “BM dahil herkes biliyor ki 4 Temmuz tarihli bir belge söz konusu değildir” dedi.



Burcu, tek Guterres Çerçevesinin 30 Haziran 2017 tarihli olduğunu ve eğer bu çerçeve, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın daha önce de belirtmiş olduğu gibi, bundan sonra bir rol oynayacaksa, bunun sulandırılmadan, çarpıtılmadan ele alınmasının gerekeceğini kaydetti.



Burcu yaptığı yazılı açıklamada, Rum tarafının atıfta bulunduğu 4 Temmuz tarihinde liderler seviyesinde bu konuda herhangi bir toplantı yapılmadığına işaret ederek, şöyle devam etti:



“Söz konusu tarihteki müzakereciler görüşmesinde de herhangi bir ortak anlayışa varılmamıştır. Dolayısıyla, uzlaşı sağlanmayan bir görüşmeden yola çıkılarak bunun, “Gutteres’in izahlı çerçevesi” diye takdim edilmeye çalışılması abesle iştigaldir.”



“VERİMSİZ TARTIŞMALAR ÇÖZÜME KATKI YAPMAZ”



Rum tarafının bu gibi verimsiz tartışmalarının Kıbrıs sorununun çözümüne herhangi bir katkı yapmadığının açık olduğuna işaret eden Burcu, “Beklentimiz, Rum tarafının bunları bir yana bırakarak, Kıbrıs’ın geleceğine ilişkin vizyonunu artık netleştirmesidir.



Cumhurbaşkanımız 26 Şubat’taki görüşmeye, Sayın Anastasiadis’in ortaya koyduğu desantralize federasyon kavramını somutlaştırarak içini doldurmasını ve varsa başka fikirlerini dinlemeye, samimi ve yapıcı bir tutumla katılacaktır” dedi.