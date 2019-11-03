“Verilen süre dolmasına rağmen neden ihaleye çıkılmadı?”

TDP Başkanı Özyiğit, UBP-HP hükümeti ile El-Sen arasında imzalanan protokolde, 45 gün içerisinde jeneratör alımı konusunda ihaleye çıkılacağı yönünde madde olduğunu hatırlatarak, bu konuda adım atılmadığını vurguladı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, UBP-HP koalisyon hükümeti ile El-Sen arasında imzalanan protokolde, 45 gün içerisinde jeneratör alımı konusunda ihaleye çıkılacağı yönünde madde olduğunu, verilen sürenin dolmasının üzerinden 10 gün geçmesine rağmen bu konuda adım atılmadığını belirtti.

Açıklık ve şeffaflık gereği protokole neden uyulmadığı konusunda kamuoyuna bilgi verilmesi gerektiğini belirten Özyiğit, “Sn. Bakanın istediği bir haftalık ek süre de dolmuştur. Protokolde yer alan maddelere, verilen süre içinde neden uyulmadı, yoksa ihale kararından vaz mı geçildi? Eğer vazgeçilmediyse neden ihaleye çıkılmıyor” diye sordu.

“ENERJİ YATIRIM RAPORUNA UYGUN OLARAK ADIMLAR ATILMALI”

Özyiğit TDP basın bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, dörtlü koalisyon hükümeti döneminde hazırlanan enerji yatırım raporuna uygun olarak adımlar atılması gerektiğini söyleyerek, “Siz eğer devlet olarak yatırımları planlarınıza uygun olarak zamanında yapmazsanız, günü gelir başkalarına muhtaç olursunuz. Enerji işi uzun vadeli politikalarla şekillenir, günü birlik kararlarla ne Kıb-Tek ne de ülke enerji sektörü yönetilebilir” ifadelerini kullandı.

Özyiğit, protokol süresi dolmasına ve uygulanmamasına rağmen, hükümetin mevcut yatırım politikalarına bir alternatif de ortaya koyamadığını; hükümetin hiçbir somut önerisi ve çözümü yokken, alınan ihale kararını uygulamamasının iyi niyetli bir yaklaşım olmadığını, yatırımların o veya bu nedenle engellenmesinin Kurumun önünü kapattığını öne sürdü.

“Kurumun önü kapanırsa özelin önü açılır ve özel bugün olduğu gibi fahiş kâr oranlarıyla bu sektörü devralır.” diyen Özyiğit, bu yatırımları oyalayarak engel olmanın, bu alanda hizmet veren şirketlere hizmet etmekten başka işe yaramayacağını savundu.

“SN. BAKANA DÜŞEN GÖREV İMZA ATTIĞI PROTOKOLÜ UYGULAMAKTIR”

UBP-HP hükümetinin isteksizliği sonucu El-Sen’in grev yaptığını, bunun sonucunda Sendika ile Bakan Hasan Taçoy arasında, yatırımların yapılması için 45 gün içerisinde ihaleye çıkılmasına yönelik mutabakat metni imzalandığını anımsatan Özyiğit, “Sn. Bakana düşen görev altına imza attığı protokolü uygulamaktır, eğer uygulamayacaksa da gerekçelerini bu topluma açıklamalıdır” dedi.

“İVEDİ YATIRIM ŞART”

Ülkede tüm enerji talebini karşılayan, üretim maliyetlerini düşüren ve çevre dostu üretim yapabilen özerk yapıya sahip bir Kıb-Tek olması gerektiğini, bunun için de Kıb-Tek’e yatırımın şart olduğunu belirten Özyiğit, “Birileri işi oyalama taktiğine dönüştürmüş olabilir, ancak unutulmamalıdır ki yeterli yatırımlar yapılmaması halinde, Mart 2024 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan ürettiği elektriğin yakıtını devletin ödediği, kira bedeli adı altında yaklaşık 25 Milyon Dolar da ödeme yapılan AKSA ile onların veya başka unsurların belirleyeceği koşullarda yeni sözleşmeler yapılmak zorunda kalınacaktır, bunun bedelini de yine halk ödeyecektir, bu da halka yapılan en büyük kötülüklerden biri olacaktır” ifadelerine yer verdi.

“TDP’NİN DURUŞU NETTİR”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, parti olarak 4’lü koalisyon hükümeti döneminde KIB-TEK’in yapması gereken yatırımları en kısa sürede gerçekleştirmesi yönünde kararlı bir tutum sergilediklerini, bu çerçevede dönemin Yönetim Kurulu tarafından 4 çift yakıtlı jeneratöre göre idari ve teknik şartnamesi hazırlanarak Bakanlar Kurulu’na iletilen uluslararası ihaleye çıkma talebini imzaladıklarını anımsatarak, bu duruşlarının aynen devam ettiğini kaydetti.

Özyiğit, bu çerçevede 4 jeneratörün ihaleye çıkılıp en erken zamanda alınması için mücadele veren El Sen’e desteklerinin devam ettiğini de belirtti.