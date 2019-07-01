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"Vatandaşlarımız tedbir amaçlı bölgeden uzak durmalı"

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"Vatandaşlarımız tedbir amaçlı bölgeden uzak durmalı"
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 Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Taşkent – Güngör bölgesinde sabaha karşı yaşanan patlamanın ürkütücü olduğunu belirterek, “güzel ülkemizi de barındıran coğrafyanın gerginliği ilk kez bir füzenin hedefi olmamıza sebep oldu”dedi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Taşkent köyü yakınlarında bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Taçoy şunları söyledi:

“Güzel ülkemizi de barındıran coğrafyanın gerginliği, ilk kez bir füzenin de hedefi olmamıza sebep olmuştur. Taşkent – Güngör bölgesinde sabaha karşı yaşanan ürkütücü patlamayla ilgili olarak uzman askeri personelimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Henüz kesin olarak patlamaya sebep olan füzenin ne olduğu netleşmese de, bakanlığımızın askeri yetkililerimiz ve uzmanlarımızdan elde ettiği bilgiye göre, patlamaya sebep olan füzenin, Rusya yapımı, hedefini şaşıran ve menzili dışında kendi kendini havada imha eden bir füze olması muhtemeldir.

İlgili patlamayla zehirli bir ortamın oluştuğu iddiasının söz konusu olmadığı belirtilmiştir. Yine de vatandaşlarımızın tedbir amaçlı olarak bölgeden uzak durması, olası başka parçalar saptanması halinde de mutlaka güvenlik makamlarını uyarması elzemdir.”

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