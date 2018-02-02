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"Vatandaş memnuniyetini temel alacağız"

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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada vatandaş memnuniyetini temel alan bir anlayışla hareket edeceklerini kaydetti

"Vatandaş memnuniyetini temel alacağız"
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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman başbakanlığında oluşturulan koalisyon hükümetinde İçişleri Bakanı olan Ayşegül Baybars Kadri, devir teslim töreninin ardından görevine başladı. 
İçişleri Bakanlığı’nda saat 14.30’da gerçekleştirilen törende, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri, Kutlu Evren’den görevi devraldı.
EVREN
Törende konuşan Kutlu Evren, İçişleri Bakanlığı’nın hükümetin en büyük bakanlığı olduğunu, tüm görevlerin yarısını ihtiva ettiğini kaydederek, görev süresince Anayasa ve hukuk çerçevesinde elinden gelen gayreti ve çabayı gösterdiğini, bu nedenle görevi devrederken büyük bir vicdani huzur içinde olduğunu dile getirdi. 
Evren yeni görevinde Baybars’a başarılar diledi. 
KADRİ
“Bu bir bayrak yarışı, görevler, makamlar geçici” diyen Kadri, kamu hizmetinin daha verimli ve eşitlik ilkesine uygun şekilde verilebilmesi için çalışacaklarını anlattı. 
“Bayrağı aldığımız yerden ileriye taşıma niyetindeyiz” diyen Kadri, vatandaş memnuniyetini temel alan bir anlayışla hareket edeceklerini kaydetti. 

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