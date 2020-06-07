banner411
banner69
"Bu zor günler tedbir, anlayış ve dayanışma ile aşılacak"
6 0
Bayern Münih adım adım şampiyonluğa ilerliyor
Bayern Münih adım adım şampiyonluğa ilerliyor
23 0
 
Premier Lig'de fikstür belli oldu
Premier Lig'de fikstür belli oldu
66 0
Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası
Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası
174 0
Kupada yarı final eşleşmeleri belirlendi
Kupada yarı final eşleşmeleri belirlendi
379 0
Böyle görev yeri mi olur?
Böyle görev yeri mi olur?
266 0
THY uçuşlarında iki yeni önlem
THY uçuşlarında iki yeni önlem
153 0
banner460

"Vakalar sıfırlanınca kapılar açılır"

banner27

Hasipoğlu, "Barikatlar açılmalıdır. Ancak açılma bize değil daha çok Güney’e bağlıdır. Şu anda, Güney’de vaka sayısının sıfırlanmasını umuyoruz. Ada’nın tamamında vaka sayısının sıfır olacağını umuyorum.” diyerek sınır kapılarının yeni tip koronavirüs vakalarının her iki tarafta da sıfırlanmasıyla birlikte açılacağını vurguladı

"Vakalar sıfırlanınca kapılar açılır"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, haftalık Kathimerini’ye verdiği röportajda KKTC-Güney Kıbrıs sınır kapılarının yeni tip koronavirüs vakalarının her iki tarafta da sıfırlanmasıyla birlikte açılacağını söyledi. 
Kathimerini’nin yeni tip koronavirüs salgınının KKTC’deki süreci ve KKTC ekonomisiyle ilgili sorularını cevaplayan Hasipoğlu, UBP-HP koalisyon hükümetinin geçişleri siyasi sebeple geciktirdiği söylentilerinin sorulmasına karşılık şunları söyledi:
“UBP-HP hükümetinin siyasi sebeplerle geciktirdiği görüşüne katılmıyorum. Şu anda Kuzey’de yeni vaka yoktur. Uğruna büyük bir mücadele verilen bu sağlıklı durumu feda etmek istemiyoruz. Bize göre sağlığın siyasetle hiçbir ilgisi yoktur.  Ve elbette bütün barikatlar, gerekli önlemlerle birlikte açılacak.  Barikatlar açılmalıdır. Ancak açılma bize değil daha çok Güney’e bağlıdır. Şu anda, Güney’de vaka sayısının sıfırlanmasını umuyoruz. Ada’nın tamamında vaka sayısının sıfır olacağını umuyorum.” 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.