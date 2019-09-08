“Umut yok”

Başbakan Tatar, Akıncı’nın söylemlerinden süreçle ilgili çok umut görmediklerini söyledi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs müzakereleri konusunda Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen hükümet ve muhalefet partilerinin genel başkanları ile yaptığı toplantı sona erdi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantı sonunda siyasi pati başkanları açıklamalarda bulundu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın söylemlerinden süreçle ilgili çok umut görmediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreteri’nin geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile yapılan görüşmelerle ilgili kendilerine bilgi verdiğini dile getiren Tatar, kendilerinin tutumunun belli olduğunu söyleyerek, “Federal temelde bir çözüm noktasında Crans Montana’da yaşananlardan sonra sürecin devamı şeklinde bir ortam yaratılmaktadır” dedi.

Tatar, UBP olarak görüşlerinin Crans Montana’da yaşananlardan ve sonraki gelişmelerden sonra böyle bir sürecin çok da başarılı olacağına inanmadıklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın söylediklerinde de çok umut göremediklerini söyleyen Tatar, “Tabi ki bu bir süreçtir. Tekrar gelinecektir, gidilecektir veya garantör ülkelerle görüşülecektir. Henüz daha garantör ülkelerle görüşülmemiştir. Meseleyi hep birlikte izleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geleceğini dile getiren Tatar, Çavuşoğlu’nun katılımıyla pazartesi saat 10.35’te tekrardan parti başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığı’nda bir toplantı düzenleneceğine dikkat çekerek, pazartesi günü de tekrar bilgilendirme yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kendilerine yeni bir şey söylemediğini dile getiren Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Lute’un ısrarlı bir şekilde arayış içerisinde olduğunu ve iki tarafı yakınlaştırıcı bir hamle içerisinde olduğunu söylediğini kaydetti. Tatar, “Ama somut bir şey ifade edilmedi. Somut bir şey ortaya çıkmış değildir. Dolayısıyla hepbirlikte süreci izleyerek Pazartesi tekrar değerlendirme yaparak bilgi vereceğiz” dedi.

Rum tarafının, “münhasır ekonomik bölgenin” kendilerine verilmesi halinde Türk tarafına yüzde 30 gelir verilmesi önerisinin sorulması üzerine Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da ifade ettiği gibi, bu konunun 9 Ağustos’ta gündeme geldiğini ve işin detaylarına bakıldığında ortada ciddi bir önerinin olmadığı sonucuna varıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ifadesinde nüfusa göre bir dağılımın olabileceğini yani yüzde 30 diye bir önerinin olduğunu dile getiren Tatar, bu önerilerin Türkiye ile konuşmadan değerlendirilemeyeceğini zaten öneride de “might be” yani verilebilir ifadelerinin kullanıldığını belirtti.

Rum tarafının sırf öneri yapmış olmak için bu öneriyi yaptığını söyleyen Tatar,bu önerinin ciddi bir boyutunun olmadığını kaydetti.