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"Ülkemize en uygun parlamenter sistemdir"

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Demokratik bir siyasal kültüre sahip olan Kıbrıs Türk halkı için en uygununun parlamenter sistem olduğunu söyleyen Dr. Fazıl Küçük Hareketi Başkanı Çaluda,  mevcut sistemde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu sistemin iyileştirilmeye ihtiyacı olduğunu, bunun için de seçim sisteminde bazı değişiklikler yapılması gerektiğini söyledi

"Ülkemize en uygun parlamenter sistemdir"
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Dr. Fazıl Küçük Hareketi Başkanı Mustafa Çaluda, “Başkanlık Sistemi Mi? Parlamenter Sistem Mi?” konulu çalıştayın faydalı bir çalışma olduğunu söyleyerek, Kıbrıs  sorunundan sonra ülkenin en önemli sorununun “hükümet sorunu” olduğunu belirtti.
Çaluda yaptığı açıklamada, hükümetlerin istikrarsız yönetimleri yüzünden hiçbir alanda doğru düzgün icraat yapılamadığını savunarak, “Başkanlık sistemi ve parlamenter sistem istikrar ve demokrasi açısından tartışılırken parti sistemi, seçim sistemi, siyasal kültür gibi unsurlarla ülkelerin kendilerine has özellikleri de unutulmamalıdır” dedi.
Demokratik bir siyasal kültüre sahip olan Kıbrıs Türk halkı için en uygununun parlamenter sistem olduğunu söyleyen Çaluda,  mevcut sistemde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu sistemin iyileştirilmeye ihtiyacı olduğunu, bunun için de seçim sisteminde bazı değişiklikler yapılması gerektiğini söyledi.
Çaluda, seçim sistemiyle ilgili öneriler de  sundu.

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