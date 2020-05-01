“Ülkede yerli üretim bilinci yükseltilmeli"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili İzlem Altuğra, yerli üretimin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Altuğra yaptığı yazılı açıklamada, “Yerli üretimi öncelikli desteklemeliyiz. Ne kadar çok verimli bir üretim yaratırsak, o kadar çok dışa karşı bağımlılığımız azalır ve daha bağımsız bir devlet oluruz” dedi.

Korona virüs salgınından dolayı yaşanan ekonomik krize işaret eden Altuğra, “İnsanlar önünü görmekte zorlanıyorlar. Her kesimin elini taşın altına koymasıyla birlikte bugünleri atlatabiliriz” ifadelerine yer verdi.

Ülkede yerli ürün bilincinin yükseltilmesi gerektiğini kaydeden Altuğra, “Bu bilincin küçük yaşlarda yerleşmesi önemlidir. Okullarımızda öğrenim gören çocuklarımıza bu bilinç ilk günden aşılanmalıdır” dedi.

Altuğra açıklamasında ayrıca emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı.