"Ülkede somut hizmeti sadece UBP veriyor"

Her seçim döneminde birilerinin hep konuştuğunu ancak somut hizmeti yalnızca UBP’nin yaptığını söyleyen Özgürgün “Bir buçuk yıl önce Başbakanlığı devraldık ve tüm kesimlerin yüzü gülmeye başladı… Bir buçuk yılda her şeyi yapamazdık. Enkazı kaldırmak kolay değildi ama ülke değişmeye başladı ve halk bunu fark etti" dedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, seçim çalışmaları çerçevesinde milletvekili adaylarıyla birlikte Haspolat’ta partililerle buluştu.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Özgürgün, ülkede somut hizmetin sadece UBP tarafından icra edildiğini belirtti ve 7 Ocak’ta tek başına iktidar hedeflerini vurguladı.

Sıcak ve ailevi bir ortamda Haspolat’ta olmaktan memnun olduğunu belirten Genel Başkan Özgürgün, Haspolat’ın köy değil, bir şehir gibi Lefkoşa’nın en önemli parçası olduğunu ve anavatan Türkiye ile birlikte UBP’nin ülkeye yaptığı hizmetlerin en net görülebileceği yerlerden biri olduğunu dile getirdi.

Her seçim döneminde birilerinin hep konuştuğunu ancak somut hizmeti yalnızca UBP’nin yaptığını söyleyen Özgürgün “Bir buçuk yıl önce Başbakanlığı devraldık ve tüm kesimlerin yüzü gülmeye başladı… Bir buçuk yılda her şeyi yapamazdık. Enkazı kaldırmak kolay değildi ama ülke değişmeye başladı ve halk bunu fark etti. Başta vatandaşlık olmak üzere her soruna el attık. Bir olduk beraber olduk” dedi.

Ülkemde Anavatan olmadan hiçbir şeyin olmayacağını bilen tek parti olduklarını da sözlerine ekleyen Özgürgün, 2013’te UBP’nin ana muhalefet olduğu dönemde ülkenin kötüye gittiğini anlattı.

2016’da daha seçim yokken UBP’ye ‘gel ülkeyi kurtar’ mesajının her kesim tarafında verildiğini ifade eden Özgürgün, ülkede UBP’siz bir çıkış yolu olmadığını, ancak ülkeyi üç yılda yerle bir edenlerin hala konuştuğunu ifade etti.

“NE BİR VATANDAŞIMIZI AYIRABİLİRLER NE DE TEK BİR TÜRK ASKERİNİ GERİ GÖNDEREBİLİRLER”

Kıbrıs sorunu hakkında da konuşan Özgürgün, “UBP halktan aldığı güçle ayakta olduğu sürece ne bir vatandaşımızı ayırabilirler ne de tek bir Türk askerini geri gönderebilirler. Bilinsin ki ne de bir karış toprağımızı alabilirler” dedi.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün “Rumlara güven olmaz dedik; ne oldu en sonunda? Ocak ayında Cenevre’de Rumlar böyle bir anlaşmayı yapmam dedi, hedefim ENOSİS’tir dedi. Türk askerini, Türkiye’den gelenleri geri göndermek istediklerini söyledi ve bunu meclis kararı olarak çıkarttı” ifadelerini kullandı.