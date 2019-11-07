“Ülke olarak turizmi sahiplenmedik”

Bakan Üstel,ülke olarak turizmi sahiplenmediğimizden yakındı ve “Turizme daha çok duyarlı olmamamız lazım. Gelen turistlere daha iyi davranmamız gerek” dedi

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, İngiltere’de düzenlenen WTM - World Travel Market Turizm Fuarı’na katıldı.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Üstel, turizm konusunda Kuzey Kıbrıs’ın yaşadığı sorunlar hakkında bilgi verdi. Göreve geldiği günden itibaren turizmdeki sorunları çözmek noktasında ciddi çalışmalar yaptıklarına değinen Üstel, 2020’de birçok sorunu aşacaklarını kaydetti. Ülke olarak turizmi sahiplenmediğimizden yakınan Ünal Üstel, ülkemizde turizm yapan insanların taktire şayan olduğunu söyledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Üstel’in konuşması şöyle:

“Göreve geldikten sonra turizmde yaşanan bir duraklama devresi vardı, hatta büyük bir gerile vardı. Bu gerilemeyi nasıl durdurabiliriz, o çalışmaları başlattık. İki büyük pazarımız var bunlardan biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri de İngiltere Cumhuriyeti.

TC’de bir takım tanıtım ve aktivite faaliyetleri yaptık, bugün de turizm fuarındayız. İngiltere’deki ve dünyadaki en büyük turizm fuarlarından bir tanesindeyiz.

Turizmdeki en büyük pay İngiltere olduğuna göre ve İngiltere’den 2019 ve 2018’e baktığımızda istediğimiz payı alamıyoruz.

Buradan bu payı nasıl yükseltebiliriz onu için çalışıyoruz. Sosyal medya üzerinden İngiltere pazarına yönelik ciddi çalışmalar yaptık. Tüm bu çalışmalar İngiliz turistin Kuzey Kıbrıs’a daha çok gelmesi için. Bunu yaparken ulaşımda da büyük bir sıkıntı yaşıyoruz.

Özellikle İngiltere’den kalkan bir uçağın İstanbul’da uçak değiştirip iki saat bekleyip daha sonra Kuzey Kıbrıs’a gelmesi büyük bir sıkıntı yaratıyor. 2020’de en azından İngiltere’den Ercan’a giderken yolcunun İstanbul’da veya İzmir’de uçakta bekleyecek ancak uçaktan inmeyecek.

Biz İngiltere’deki büyük derneklerle bir araya geldik ve derneklere şu çağrıyı yaptık gelin birlikte kamu-özel ortaklığı ile ulaşımda yeni bir devir açalım yeni bir çığır açalım. Biz yardım istedik. Hatta Ticaret Odası ile de bir araya geldik konseyle bir araya geldik Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile bir araya geldik. Bütün çağrımız bu, ulaşımda büyük sıkıntı yaşıyor bizim insanımız ve KKTC’ye baktığınız bir o kadar ona eşit nüfusta insanımız İngiltere’de yaşıyor. Ülkemize gelmekte büyük bir sıkıntı çekiyor. Biz eğer kendi insanımızı bile ulaşım ile daha rahat bir şekilde Kuzey Kıbrıs’a getirebilirsek ülkemiz için çok çok büyük bir kazanım olacak.

Benim çağrım buradaki iş insanlarının da bize kulak vermesidir, ülkemiz ile bütünleşmesidir. Bu ulaşımda yaşadığımız bu sıkıntıların önünü açmamız için bize burada İngiltere’de de yardımcı olmaları gerekmektedir.

“AVRUPA’DAKİ TÜM KAPILARI ZORLAYACAĞIM”

Özelikle yeni Ercan Devlet Havalimanı’nın bitmesi ile birlikte direkt uçuşların olmaması için hiçbir neden yoktur. Bu zorlamayı birlikte yapmamız gerek. Hükümetimiz de bu doğrultuda bana tam yetki verdi. Dört gözle yeni Ercan Devlet Havalimanı’nın bitmesini bekliyorum Avrupa’daki tüm kapıları zorlayacağım. Gerekirse hukuk yoluna dahi başvuracağız.

Ülke olarak turizmi sahiplenebildik mi: Ülke olarak turizmi sahiplenmedik. Turizme daha çok duyarlı olmamamız lazım. Gelen turistlere daha iyi davranmamız gerek.

Bir kere önce turizmde ülkemizde bir strateji planlaması yapıyoruz ve Aralık ayının sonlarında doğru büyük bir turizm şurası edineceğiz. Ve o şuradaki hedefimiz ülkemizdeki inşaların turizme bakış açısını daha iyi bir noktaya getirmek için daha iyi bir anlayış olması için bu çalışmayı Eğitim Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı ile de yapıyoruz. Okullarda da artık turizm dersinin ön plana çıkıp turizm bilincinin daha çok yaygınlaşması için çalışıyoruz.

Turizm koleji hedefimiz var. Turizmde ne gerekiyorsa 2020 yılı içerine yapmayı öngörüyoruz. Gerek başbakan olsun gerek başbakan yardımcısı olsun gerek bakan arkadaşlarım olsun tüm bunları bakanlar kurulunda gündemine getirdik hem fikiriz.

Bu sıkıntıları bir kez daha yaşamamak için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizde turizm yapan insanlar ve turizmle uğraşan insanlarımıza madalya vermemiz lazım çünkü çok zor şartlarda bu işleri yapıyorlar. Çok zor şartlarda başarıya ulaşıyorlar. Bugün bir milyon yüz elli bin turiste ulaştık. İki milyon hayal değil. İnanıyorum ki 2025’de bu hedefimize ulaşmış olacağız.”