“Ulaştırma Bakanlığı neden kaynak arıyor?

CTP Genel Başkanı Erhürman, gelirlerin artış gösterdiği bir durumda Ulaştırma Bakanlığı’nın yatırımlar için neden kaynak aradığını sordu

Meclis Genel Kurulu toplantısında söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Genel Ekonomik Durumu” konusunda konuştu.

Hükümet kurulduktan sonra imzalanan protokolün rakamları ve içeri hakkında bilgi isteyen Erhürman, 1 Milyon 215 Milyon TL’lik rakamının konuşulduğunu fakat daha sonra 750 Milyon TL’lik bir anlaşma imzalandığını savunup konu hakkında bilgi talep etti.

Ülkeye ne kadar rakam aktarıldığının açıklanmasını isteyen Erhürman, 750 Milyon TL’lik kaynağın altyapı ve reel sektöre ayrılan kısmın dışındakilerin savunma harcamalarına ayrıldığını söyledi.

Ekonomik Protokolün bir yıllık mı 3 yıllık mı bir anlaşma olduğunu öğrenmek istediklerini dile getiren Erhürman, 2020 Ekonomik Program ilgili çalışmaların olup olmadığını sordu ve varsa da bunun açıklanması gerektiğini kaydetti.

Bütçe çalışmalarının gelecek hafta başlayacağını ve ilk gördüğünün gelir düzeyinde artış olduğunu söyleyen Erhürman, gelirlerin artış gösterdiği bir durumda Ulaştırma Bakanlığı’nın yatırımlar için neden kaynak aradığını da sordu.

Erhürman, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Asbaşkanının açıklamalarının olduğunu ve bu açıklamada iddia edilenlerin cevapsız kalmaması gerektiğini dile getirdi.

Meclis olarak kimseyi itham etmeksizin bilgi almak istediklerini söyleyen Erhürman, söz konusu resmi yazıdaki iddialarla ilgili bilgilendirme gerektiğini belirtti.

Erhürman, Başbakan ve Bakanların açıklamalarından çok mutlu olduğunu ve siyasetin “kim Türkiye’den daha fazla para alır” değil de ülkenin kendi ayakları üzerinde durması yönünde olmasını ümit ettiğini söyledi.