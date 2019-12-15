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“Ulaşımda yıkım yılı olacak”

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CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin yetersiz olduğunu ve bu bütçeyle ulaşımda bu yılın “yıkım yılı” olacağını söyledi

“Ulaşımda yıkım yılı olacak”

Mecliste Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında söz alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner, bütçe rakamlarını karşılaştırarak, bütçenin yetersiz olduğunu ve bu bütçeyle ulaşımda bu yılın “yıkım yılı” olacağını söyledi.

Bu bütçeyle altyapı çalışmalarında ancak yamalama yapılabileceğini dile getiren Şahiner, kaynak için yerel kaynaklardan aktarım yapılması veya Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki dairelerin daha üretken hale getirilmesi önerisinde bulundu.

Asfaltlanmış yolların yanında toprak yollardan da ilkel şartlarda ulaşım yapıldığını söyleyen Şahiner, bunları iyileştirmeye yönelik paranın nasıl bulunacağını merak ettiğini belirtti.

Şahiner, Posta Dairesi’ne ayrılan rakamın ancak maaşların ödenmesine yeteceğini söyleyerek hayat pahalılığında memura aktarılacak paradan bir kesintiye mi gidileceğini sordu.

Limanlar Dairesi, Planlama ve İnşaat Dairesi bütçelerinde de ciddi bir düşüş yaşandığını dile getiren Şahiner, Meteoroloji Dairesi’nde altyapıyı ve tahminleri geliştirecek yatırıma yönelik para ayrılmamasının üzücü olduğunu belirtti.

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