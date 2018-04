Ulaş Gökçe Mağusalılarla ilk buluşmasını gerçekleştirdi

Mağusa Bağımsız Belediye Başkanı olarak adaylığını geçtiğimiz günlerde açıklayan Ulaş Gökçe ve Mağusa’da farklı bir yönetim anlayışı talep eden Cümbez Hareketi, Mağusa Namık Kemal Meydanında yer alan Cümbez ağacının altında ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Etkinlik esnasında katılımcılara hitaben bir de konuşma yapan Ulaş Gökçe göreve geldikleri takdirde nasıl bir Mağusa yaratacaklarını anlattı. Gökçe’nin konuşmasının tam metni şöyle:

“Değerli Mağusalılar,

Cümbez’in etrafında buluşan bizler icazetsiz ve özgür kişileriz. Bizi birleştiren şey Mağusa’da her kesimle çalışabilen, Mağusa’yı anlayabilen, Mağusa’nın ruhuna dokunabilen, Mağusalıların hayatına dokunabilen yeni bir Yerel Yönetim anlayışını hayata geçirmektir. Seçim sonrasında bu anlayışın temsilcisi olan adayla birlikte geniş bir koalisyonu kurarak, Mağusa’da bir ilki gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Ülkemizin özellikle seçimler bağlamında içine sürüklendiği kısır döngü, mevcut tüm kötü seçeneklerin arasından mecburen görece daha iyi olan bir tanesini seçmektir. Bizce bu ülkenin ve bu halkın kaderi kötünün iyisine mahkûm olmak değildir, olmamalıdır. Demokrasi bize göre insanların mecbur bırakıldıklarını istemeden tasdiklemesi değildir. Bize göre demokrasi insanların hayal ettiklerini gerçekleştirmeleri için, iradelerini somutlaştırmaları için bir araçtır ve ancak bu şekilde olursa anlamlıdır. Yerel yönetimlerde ve hayatın her alanında daha fazla eşitlik, daha fazla özgürlük ve daha fazla adalet gibi değerleri paylaşan her kesime buradan açık bir çağrı yapıyoruz:

Gelin bu kenti birlikte Yönetelim: eşitlikçi, katılımcı, adaletli, özgür, herkes için daha iyi bir Mağusa’yı birlikte kuralım.

Ne Yapmak İstiyoruz?

Yerel yönetimle ilgili inisiyatif almak isteyen tüm kesimlerin Mağusa Belediyesi’nde iş yapabileceği, projelerini hayata geçirebilecekleri bir yönetim anlayışını egemen kılacağız. Başkan odaklı değil, Sivil Toplum Örgütleri ve bağımsız birey ile grupların projelerini uyguladığı, katılımcı, şeffaf bir yönetim ile Mağusa’nın çağdaş bir kente dönüşmesinin önündeki tüm engelleri kaldıracağız.

Bu çağrı bu ülkede değişmez sanılan, eski ve köhnemiş yönetim anlayışını birlikte değiştirme çağrısıdır. Mağusa’da herkes için bir başarı öyküsü yaratarak bu topraklarda güzel işler yapılabileceğini tüm ülkeye gösterebiliriz. Bu kenti yönetmekle ilgili fikri ve düşüncesi olan her kesimin görüşüne büyük önem veriyoruz. Çünkü şehrimizi halkımızla birlikte yönetmek istiyoruz. Bugün karşınızda bu ilkeler ışığında bir araya gelen Cümbez gönüllülerinin Mağusa Bağımsız Belediye Başkan Adayı olarak bulunuyorum. Bugün açıkladığımız duruşumuza ve ilkelerimize paralel olarak artık tüm Mağusa’nın ve Mağusalıların katkılarıyla adım adım projelerimizi açıklamaya ve yenilerini geliştirmeye başlayacağız. Bu buluşmayı da hem güçlü bir başlangıç, hem de nasıl bir Mağusa hayal ettiğimize dair hepimizin düşüncelerini dile getireceği ilk çalışma olarak görüyoruz.

Biz başaracağımıza kesinlikle inanıyoruz çünkü bu şehri çok seviyoruz. Mağusa’da herkes için daha iyi bir yaşam, herkes için daha iyi bir yerel yönetim mümkündür diyoruz. Söylediğimiz çok açık ve net: Herkes için eşitlik! Herkes için özgürlük! Herkes için adalet! Herkes için Mağusa!”