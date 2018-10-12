Üçlü Zirvede Türkiye’ye Gözdağı

Güney Kıbrıs, Mısır ve Yunanistan arasında doğal gaz konusunda yapılan üçlü zirvede “üç ülke liderinden birine yönelik tehdit, hepimize yöneliktir” ilkesinde uzlaşılarak Türkiye’ye mesaj verildi. Üç liderin imza koyduğu ortak açıklamada sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına vurgu yapıldı ve Türkiye’ye Kıbrıs’ın deniz bölgesindeki faaliyetlerini durdurması çağrısı yapıldı

Üçlü ittifakla Türkiye’ye mesaj

Güney Kıbrıs, Mısır ve Yunanistan arasında doğal gaz konusunda yapılan üçlü zirvede “üç ülke liderinden birine yönelik tehdit, hepimize yöneliktir” ilkesinde uzlaşıldı

Güney Kıbrıs, Mısır ve Yunanistan arasında doğal gaz konusunda mevcut üçlü işbirliği, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın önceki gün Girit adasında gerçekleştirdikleri zirveyle pekiştirildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, “İttifaklar Yoluyla Yanıt – Kıbrıs, Yunanistan Üçlü İttifaklar Aracılığıyla Türkiye’ye Güçlü Mesaj Gönderiyor – Macron’a Kapıyı Açıyorlar” başlıklarıyla manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır’ın önceki gün Girit adasında gerçekleştirdiği 6’ncı zirveyle, özellikle Türkiye’ye güçlü mesajlar gönderdikleri yorumunda bulundu.

Gazete, önceki günkü zirvede, “üç ülke liderinden birine yönelik tehdit, hepimize yöneliktir” ilkesinde uzlaşıldığı belirtirken, dışişleri bakanlarına, yeni ittifaklar kurulmasının araştırılması talimatını verdiklerini de aktardı.

Özellikle Fransa’nın, Güney Kıbrıs, Mısır ve Yunanistan arasındaki üçlü ittifaka katılma isteği olduğunun bir süredir bilindiğini ifade eden gazete, önceki günkü zirvenin Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in ilk olarak Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve ardından Mısır Cumhurbaşkanı El Sisi’yle ikili görüşmeler gerçekleştirmesiyle başladığını yazdı.

Habere göre, iki görüşmelerin ardından üçlü zirve gerçekleşirken, üç ülkenin temsilci heyetlerinin de zirveye dahil olmasıyla birçok konuda işbirliği memorandumları imzalandı.

İmzalanan işbirliği memorandumları, gümrük konularında teknik işbirliği, eğitim alanında işbirliği, küçük ölçekli işletmeler alanında işbirliği ve yatırım örgütleri arasında işbirliği yapılmasını öngörüyor.

Gazete, önceki günkü zirvede alınan önemli kararlardan birinin, merkezi Güney Kıbrıs’ta bulunacak bir “daimi koordinasyon sekreterliğini” kurulması olduğunu; ayrıca bölgedeki tüm ülkelerin katılarak enerji konularını ele alacakları bir “Gayrı Resmi Enerji Forumu” yapılması kararının da alındığını yazdı.

Zirve sırasında, “enerji güvenliğinin tüm ülkeleri tehdit eden bir unsur olduğu” konusunda uzlaşıya varıldığını da belirten gazete, “Birine yapılan tehdit, herkese yapılmış tehdittir” mesajının ortaya çıktığı iddiasında bulundu.

Gazete, zirve sonrasında üç liderin imza koyduğu ortak açıklamada, Kıbrıs sorunu ve sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına” vurgu yapıldığını yazdı.

Habere göre söz konusu ortak açıklamada, üç ülkenin, Güney Kıbrıs’ın Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarıyla AB ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı ve bütünlüklü bir çözüm bulunması yönündeki çabalarına destek belirtildi.

Açıklamada, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin BM ve AB üyesi olarak, yabancı bağımlılıkları olmaksızın, normal bir devlet olarak işleyebilmesinin koşulunun, çağdışı kalmış güvenlik düzenlemelerinin sona erdirilmesi ve yabancı askeri güçlerin çekilmesi olduğu” iddia edildi.

“Kıbrıs sorununun çözümünün gerçekleşebileceği tek çerçevenin BM olduğu” ifade edilen açıklamada, “Her devletin, BM Deniz Hukuku Anlaşması’nda da belirtilen, uluslararası hukuk çerçevesindeki deniz bölgelerindeki egemenlik hakları ve yasallığına saygı gösterilmesinin önemine” vurgu yapıldı.

“Doğal gaz çıkarılması ve değerlendirilmesi alanında işbirliklerini bir dizi anlaşmayla güçlendirme niyetlerini” de açıklamada dile getiren söz konusu ülkeler, “bu durumun, bölgede hidrokarbon yataklarının keşfinin, bölgedeki istikrarı ve refahı arttıracak bir katalizör görevi görebileceğinin bir göstergesi olduğu” iddiasında bulundu.

Güney Kıbrıs, Mısır ve Yunanistan, söz konusu ortak açıklamada, “Bu hedef doğrultusunda, ortak deniz sınırlarının gerekli görüldüğü durumlarda, müzakereler yoluyla belirlenmesi ilkesine bağlı olduklarını” vurgulayarak “Kıbrıs’ın deniz bölgesindeki yasadışı faaliyetlerini durdurması ve gelecekte de bu tür eylemlerden uzak durması konusunda Türkiye’ye çağrıda bulundu”.

Gazeteye göre, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis zirve sonrasında yaptığı açıklamada, zirvede benimsenen ortak açıklamanın, üçlü zirvenin misyonunun gerçekleşmesine yönelik atılmış bir adımı daha teşkil ettiğini söyledi.

Habere göre, Anastasiadis, Mısır ve Yunanistan’la gerçekleştirdiği işbirliğinin elle tutulur sonuçlar verdiğini iddia ederek, Avrupa’nın enerji güvenliğinin sağlanması için bölgedeki ülkelerle benzer işbirlikleri kurmayı arzuladıklarını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Çipras ise açıklamasında, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda Anastasiadis’in gösterdiği çabalara desteğini belirtirken, bölgede değişen enerji haritasının ve olası işbirliklerinin genel olarak zirvede ele alındığını ifade etti.

Habere göre, El Sisi ise açıklamasında, “üç ülkenin ilişkilerinin sıkılaştırılmasının gerekliliğine” vurgu yaparak, “bölgede gerginliklerden kaçınılması için bölgesel ve uluslararası güçlerin sorumluluk almaları konusunu da ele aldıklarını” belirtti.

