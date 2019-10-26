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Üçlü görüşme Berlin'de

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Üçlü görüşme Berlin'de
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres ve Rum Lider Anastasiadis'le 25 Kasım'da üçlü görüşmede biraraya gelecek.

Açıklamayı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu yaptı.  Burcu,  BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in üçlü görüşme için yaptığı davete Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın olumlu yanıt verdiğini ve görüşmenin 25 Kasım’da Berlin’de yapılacağını bildrdi.

Burcu, “Cumhurbaşkanımız, BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ve Rum Lider Sayın Anastasiadis ile 25 Kasım’da yapılacak üçlü görüşmede bir araya gelecek. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğindeki üçlü görüşme Berlin’de yer alacak” dedi.

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