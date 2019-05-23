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Üç isim şokta

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UBP’de son saatlere kadar kabinede yer alacağına kesin gözüyle bakılan Sunat Atun, Resmiye Eroğlu Canaltay ve İzlem Gürçağ, kabinede yer bulamadı

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Üç isim şokta
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Hükümetin Ulusal Birlik Partisi kanadında bazı isimler adeta şok yaşıyor.

Kabinenin açıklanmasının ardından son saatlere kadar kabinede yer alacağına kesin gözüyle bakılan üç isim kendine kabinede yer bulamadı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı için Sunat Atun, Turizm Bakanlığı için Resmiye Eroğlu Canaltay ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için İzlem Gürçağ’ın isimlerinin dün sabaha kadar kabinede bulunduğu ancak son anda yapılan değişikliklerle yerlerine Hasan Taçoy, Ünal Üstel ve Faiz Sucuoğlu'nun getirildiği ifade edildi.

Özellikle İzlem Gürçağ’ın yüzde 100 bakanlıkta yer alacağı konuşulurken, bu değişikliklerin Ulusal Birlik Partisi içerisinde nasıl tepkilere yol açacağı merakla bekleniyor.

Parti içerisinde son gece bir takım gelişmeler yaşandığı ve bu üç ismin kabine dışı kaldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre UBP Genel Başkanı Ersin Tatar üzerinde baskı kurulduğu, bu nedenle dengelerin bozulmaması yönünde böyle bir adım atıldığı kaydedildi.

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