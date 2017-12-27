"UBP’nin yeni dönemde en büyük gücü çiftçisi olacak"

Çiftçi ve hayvancının sıkıntılarını bildiklerini belirten Özgürgün, UBP’nin yeni dönemde en büyük gücünün çiftçisi, hayvancısı ve köylüsü olacağını söyledi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ve milletvekili adayları, Beyarmudu’nda “UBP Güney Mesarya Mitingi”ne katıldı.



UBP’den verilen bilgiye göre, Özgürgün mitingde yaptığı konuşmada, “Kimseye saldıracak durumumuz yok, çünkü biz yapıyoruz, hizmet veriyoruz” dedi.



Milletvekili adaylarının da tanıtıldığı etkinlikte Genel Başkan Özgürgün, UBP hükümeti döneminde, Türkiye’den gelen suyu tarıma ulaştırabilir noktaya getirildiğini, sağlıkta reforma imza atıldığını, beş hastane projesi hazır edildiğini, doktor maaşlarının iki katına çıkartıldığını, sağlıkla ilgili pek çok yasayı hayata geçirdiklerini ancak en önemlisi döner sermaye yasasının Cumhurbaşkanına takıldığını ifade etti.



Çiftçi ve hayvancının sıkıntılarını bildiklerini belirten Özgürgün, UBP’nin yeni dönemde en büyük gücünün çiftçisi, hayvancısı ve köylüsü olacağını söyledi.



“ASGARİ ÜCRETE DE YÜZDE 30 ZAM YAPTIK. BU KKTC TARİHİNDE BİR İLKTİR”



UBP hükümeti döneminde maaşlara zam yapılmayarak bütçede para yarattığı yöndeki eleştirilere yanıt olarak Özgürgün, “Memurumuzu emeklimizi de unutmadık. Üç kez hayat pahalılığı güncelledik. Asgari ücrete de yüzde 30 zam yaptık ve bu da KKTC tarihinde bir ilktir” dedi.



Umut yok şeklindeki ifadelere de değinen Özgürgün, “UBP varsa daima umut vardır. ‘Ne demek umut yok’ diyorlar. Kim umut olmadığını söyledi! “Biz hep umut var dedik ve her şey yapılabilir dedik. Yeter ki çalışan, ülkesini düşünen iktidar olsun... Bu ülkede yatırım da vardır gençlik de vardır gelecek de vardır umut da vardır” dedi.



Bir buçuk yılda Lefke’nin ilçe olması gibi devrim niteliğinde işler yaptıklarını da kaydeden Özgürgün, UBP Hükümeti döneminde Sosyal Sigortaları bankalara borç veren bir kurum durumuna getirdiklerini, mazot alamaz durumdaki KIB TEK’i yatırım yapacak seviyeye ulaştırdıklarını; yargıç kadrolarını iki katına çıkardıklarını, maaşlarına