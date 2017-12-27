banner107
banner69
Cikla avcılarının beklediği haber
Cikla avcılarının beklediği haber
34 0
İktisatbank'tan anlamlı organizasyon
İktisatbank'tan anlamlı organizasyon
21 0
 
17 0
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
42 0
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
120 0
Avrupa'da devler çarpışacak
Avrupa'da devler çarpışacak
21 0
24 0
banner108

"UBP’nin yeni dönemde en büyük gücü çiftçisi olacak"

banner27

Çiftçi ve hayvancının sıkıntılarını bildiklerini belirten Özgürgün, UBP’nin yeni dönemde en büyük gücünün çiftçisi, hayvancısı ve köylüsü olacağını söyledi

banner109
"UBP’nin yeni dönemde en büyük gücü çiftçisi olacak"
banner87

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ve milletvekili adayları, Beyarmudu’nda “UBP Güney Mesarya Mitingi”ne katıldı. 

UBP’den verilen bilgiye göre, Özgürgün mitingde yaptığı konuşmada, “Kimseye saldıracak durumumuz yok, çünkü biz yapıyoruz, hizmet veriyoruz” dedi.

Milletvekili adaylarının da tanıtıldığı etkinlikte Genel Başkan Özgürgün, UBP hükümeti döneminde, Türkiye’den gelen suyu tarıma ulaştırabilir noktaya getirildiğini, sağlıkta reforma imza atıldığını, beş hastane projesi hazır edildiğini, doktor maaşlarının iki katına çıkartıldığını, sağlıkla ilgili pek çok yasayı hayata geçirdiklerini ancak en önemlisi döner sermaye yasasının Cumhurbaşkanına takıldığını ifade etti.

Çiftçi ve hayvancının sıkıntılarını bildiklerini belirten Özgürgün, UBP’nin yeni dönemde en büyük gücünün çiftçisi, hayvancısı ve köylüsü olacağını söyledi.

“ASGARİ ÜCRETE DE YÜZDE 30 ZAM YAPTIK. BU KKTC TARİHİNDE BİR İLKTİR”

UBP hükümeti döneminde maaşlara zam yapılmayarak bütçede para yarattığı yöndeki eleştirilere yanıt olarak Özgürgün, “Memurumuzu emeklimizi de unutmadık. Üç kez hayat pahalılığı güncelledik. Asgari ücrete de yüzde 30 zam yaptık ve bu da KKTC tarihinde bir ilktir” dedi.

Umut yok şeklindeki ifadelere de değinen Özgürgün, “UBP varsa daima umut vardır. ‘Ne demek umut yok’ diyorlar. Kim umut olmadığını söyledi! “Biz hep umut var dedik ve her şey yapılabilir dedik. Yeter ki çalışan, ülkesini düşünen iktidar olsun... Bu ülkede yatırım da vardır gençlik de vardır gelecek de vardır umut da vardır” dedi.

Bir buçuk yılda Lefke’nin ilçe olması gibi devrim niteliğinde işler yaptıklarını da kaydeden Özgürgün, UBP Hükümeti döneminde Sosyal Sigortaları bankalara borç veren bir kurum durumuna getirdiklerini, mazot alamaz durumdaki KIB TEK’i yatırım yapacak seviyeye ulaştırdıklarını; yargıç kadrolarını iki katına çıkardıklarını, maaşlarına 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.