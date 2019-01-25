UBP’nin Cumhurbaşkanı adayını yetkili organlar belirleyecek

UBP Genel Sekreter Yardımcısı Savaşan, Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili sürecin nasıl olacağına ve adayın ne zaman açıklayacaklarına yönelik kararı parti yetkili organlarında vereceklerini açıkladı

UBP Genel Sekreter Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan katıldığı bir televizyon programında UBP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda aceleci olmadığını vurgulayarak, “Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili sürecin nasıl olacağına ve adayımızı ne zaman açıklayacağımıza yönelik kararı partimizin yetkili organlarında vereceğiz” şeklinde konuştu.

Günümüzde paylaşmasını bilen, katılımcılığı esas alan, hesap veren, "ben" yerine "biz"i geçiren siyasi ve sosyal anlayışların yükselen değerler olduğunu dile getiren UBP Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan, hayatta her şeyin değiştiğini, dolayısıyla da siyaset kurumunun da değişmeye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

SİYASET KURUMU TOPLUMUN AYNASIDIR

Asıl amacı topluma hizmet etmek olan ve aynı zamanda toplumun bir aynasını oluşturan siyaset kurumunun, her zaman eleştirilerin merkezinde yer aldığını söyleyen Savaşan, “varlığını ve devamlılığını halka borçlu olan siyaset kurumu, toplumdan bağımsız olamaz. Bu nedenle toplumun beklentileri, talepleri ve ihtiyaçları da siyasetin yönünü ve yapısını belirlemede etkilidir. Toplumdan siyaset kurumuna yönelen taleplerin bir kısmı ile siyasetçilerin karşılaştıkları olaylar sırasında gösterdiği davranışların da ahlaki tartışmaları beraberinde getirmesi doğaldır” dedi.

“SADECE ÇELENK KOYUCULAR DEĞİŞİYOR”

Kuzey Kıbrıs’taki siyaset kurumunda zihniyet değişimine ihtiyaç olduğunu ve eski alışkanlıklar ile yeni siyaset üretilemeyeceğini belirten Savaşan, Kıbrıs Türk Halkı’nın verdiği oylarla ülkede sadece çelenk koyucuların değiştiğini görmekten usandığını dile getirdi.

“ÇAĞDAŞ POLİTİKALAR GELİŞTİRMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”

UBP’de hayatın bütün alanlarıyla ilgili komitelerin çalışmaya başladığını ve 2021 yılı hedeflerinin belirlenmesi için stratejik plan hazırlanmasına yönelik bir de özel komitenin kurulduğunu anlatan Savaşan, “UBP bir yandan genel başkanının liderliğinde bütün milletvekilleri ve seçilmiş yöneticileri ile meclis ile diğer platformlarda muhalefet görevini en etkin şekilde yapmaya çalışırken, diğer bir yandan da eski değerlerini temel alarak, ekonomi, sağlık, eğitim, turizm gibi ihtiyaç duyulan bütün alanlarda çağdaş politikalar geliştirmek için var gücüyle çalışıyor” ifadelerini kullandı.