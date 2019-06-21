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UBP’de yarışı Saner kazandı

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UBP’de Genel Sekreterlik yarışını Hamza Ersan Saner kazandı. Seçim sonucunda Hamza Ersan Saner 76, Kutlu Evren 35 oy aldı

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UBP’de yarışı Saner kazandı
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreterliği görevine Gazimağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner getirildi.
UBP Parti Meclisi, dün Sarayönü’ndeki merkez binasında saat 17.00’de Genel Sekreterlik seçimi için toplandı.
Genel Sekreterlik için iki aday; Hamza Ersan Saner ile Kutlu Evren yarıştı. Seçim sonucunda Hamza Ersan Saner 76, Kutlu Evren 35 oy aldı.
UBP Genel Sekreterliği görevini daha önce, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy yürütüyordu. Taçoy, UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nde Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak atanmasının ardından bu hafta içinde UBP Genel Sekreterlik görevinden ayrılmıştı.

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