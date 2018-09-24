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UBP’de ilçe yönetimleri belirlendi

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UBP'nin Lefkoşa İlçesi’nde Sadık Gardiyanoğlu, Güzelyurt’ta Menteş Gündüz, Girne’de ise Serdar Özbekoğlu ilçe başkanlığa seçildi

UBP’de ilçe yönetimleri belirlendi
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UBP'nin 27 Ekim'de yapılacak olan büyük kurultayı öncesinde dün gerçekleştirdiği Lefkoşa İlçe kongresinde ilçe yönetimi belirlendi. Başkanlık için tek aday olan Sadık Gardiyanoğlu yeniden başkanlığa getirildi.

UBP Lefkoşa İlçesi Kadın Kolları Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri şu isimlerden oluştu.
Başkan: Melek Nükte Olgun
Üyeler: Tanju Sonuç, Cemaliye S. Sıddık, Emel Bolçocuk, Batoul Peyravi, Şerife E. Eran, Canan Akyiğit, Nihal Yavuz, Müşerref Akar

UBP, GÜZELYURT’TA GÜNDÜZ DEDİ

UBP'nin  büyük kurultayı öncesinde gerçekleştirdiği Güzelyurt İlçe Kongresi de dün yapıldı. Başkanlığa Menteş Gündüz getirildi.

Güzelyurt İlçesi yönetim kurulu başkan ve üyeleri şöyle:
Başkan: Menteş Gündüz
Üyeler: İnal Uzun, Ufuk Arslan, Ahmet Erdenay, Halide Ertürk, Atiye Beykan, Mehmet Fırat, Ramadan Kaya, İzet Esenyel, Özge Beyatlı, Ahmet Hamdi

GİRNE’DE ÖZBEKOĞLU

UBP Girne ilçe Kongresi de dün Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda yapıldı

Kongrede İlçe Başkanlığına tek aday olarak Serdar Özbekoğlu başvurdu.
Divan, Serdar Özbekoğlu'nu İlçe Başkanı olarak ilan ederken, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri'ni de onayladı ve ilan etti.

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