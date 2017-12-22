"UBP tarihi mekanlara en fazla sahip çıkan paritidir"

UBP hükümetlerinin tarihi mekânların hem restorasyonuna, hem de düzenlemesine en fazla katkı koyan parti olduğunu ve bununla gurur duyduklarını söyleyen Özgürgün, bu tarihi mekânların değişik formlarda Lefkoşa halkına sunulması için pek çok projeleri olduğunu kaydetti

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, Lefkoşa’da 220 dönüm büyüklüğündeki alan için hazırlanan Mustafa Defteralı Doğa Kültür ve Spor Parkı Projesi’nin ihaleye çıkma aşamasına gelindiğini belirterek, 7 Ocak’tan hemen sonra ihalesi ve projenin başlamasının sağlanacağını söyledi. Özgürgün, park projesiyle Lefkoşa’nın bugünkü tarihi mekânları gibi ileriki yıllarda nesillerce anılacak bir eser ortaya konulacağını belirtti.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Özgürgün ile UBP milletvekili adayları Lefkoşa Kuğulu Park’tan başlayarak Lefkoşa’yı gezdi.

Surlariçi ve Arasta’da vatandaşla bir araya gelen Özgürgün ve milletvekili adayları, İlçe Başkanı, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları ile birlikte Büyük Han’da kahve içti.

UBP hükümetlerinin tarihi mekânların hem restorasyonuna, hem de düzenlemesine en fazla katkı koyan parti olduğunu ve bununla gurur duyduklarını söyleyen Özgürgün, bu tarihi mekânların değişik formlarda Lefkoşa halkına sunulması için pek çok projeleri olduğunu kaydetti.

Özgürgün, “Bunun dışında gençlerin sporcuların yaşlıların engellilerin, hükümetimizce hayat bulan projeleri de, Lefkoşa için hazırdır. Yalnız Lefkoşa’ya değil tüm ülkeye eserler kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Surlariçi parti örgütünü de ziyaret eden Başbakan Özgürgün, Suriçi örgütünün uzun süredir ciddi bir toparlanma ve yapılanma içinde olduğunu belirterek, “Surlariçi’nin sorunları ve sıkıntılarının çözülmesi anlamında çok ciddi bir işbirliği yaptık ve pek çok sorunu da çözdük. Surlar içinde tarihi bir başarı elde etme aşamasındayız” ifadelerini kullandı.

Surlariçi’nde yaşayanların UBP’nin farkını bildiğini ifade eden Özgürgün, kimseyi ayırmadıklarını da sözlerine ekledi.