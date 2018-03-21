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UBP'nin Gönyeli Belediye başkan adayı belli oldu

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UBP'nin Gönyeli Belediye başkan adayı belli oldu
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Anamuhalefet partisi Ulusal Birlik Partisi'nde yaklaşan yerel seçimler öncesinde aday belirleme çalışmaları sürüyor. Ülkemizin en büyük belediyeleri arasında olan Gönyeli için UBP'nin belediye başkan adayının Mustafa Akyön olduğu bildirildi.

Bu konuyla ilgili olarak Mustafa Akyön'ün akrabası olan Ahmet Yönlüer sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"YEGENIM MUSTAFA AKYON UBP’NDEN GONYELI BELEDIYE BASKANI ADAYI OLMUS;
YEGEN CANDIR,KANDIR,EVLATTIR. PARTI MARTI TEFERRATTIR. HANI NASIL DERLER YA! TOPUMUZ TUFEGIMIZLE MADDI VE MANEVI HEM DESTEK TAM DESTEGIZ...
RABBIM CIKTIGIMIZ BU YOLDA YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN...
GONYELI’YE HIZMET AYRICALIKTIR..."

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