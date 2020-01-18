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UBP'nin Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Ersin Tatar

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UBP'nin Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Ersin Tatar

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'ı Cumhurbaşkanı adayı gösterme kararı aldı.
Ersin Tatar, kararın oybirliği ile alınmasının ardından "kazanacağız" dedi.
UBP Parti Meclisi, Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayını saptamak üzere toplandı.
UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar başkanlığında saat 14.15'te yer alan toplantı, Sarayönü’nde bulunan UBP Genel Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. 
İlk olarak Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu saat 12.30’da toplanarak partinin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ile ilgili son değerlendirmelerini yaptı.

Toplantının ardından yapılan parti meclisi toplantısının açılışını UBP Genel Sekreteri Ersan Saner yaptı. Saner, UBP MYK toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylığına UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'ı önerme kararı aldığını vurguladı.
Tatar, parti meclisinin önemli bir karar aldığını, oybirliği ile alınan bu önemli kararla başlayan yarış ve mücadelenin bütün UBP'lilerin olduğunu belirterek, "Kazanacağız" dedi. 
"UBP Genel Başkanı olarak bu yarışa beni uygun görmeniz onore etti. Gurur duyuyorum mücadelemiz KKTC için önemli bir yarış ve mücadeledir" diyen Tatar, “KKTC’nin varlığı mücadelesi, ekonomisi Kıbrıs Türk halkının hakları için birlikte çalışacağız ve en iyi oyla bu seçimi kazanacağız" diye konuştu. 
Cumhurbaşkanlığı’nın halkın makamı olduğunu ifade eden Tatar, "Geleceğimizi, esenliğimizi, refahımızı, mutluluğumuzu yeni umutlarla yeni adımlarla bölgedeki konumumuzu güçlendirmek için bu mücadeleyi hep birlikte başaracağız" dedi. 

Ersin Tatar, parti meclisinin ardından meydanda toplanan partililere de seslendi. 

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