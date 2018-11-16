UBP MYK’sı belli oldu

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi saat 14:30’da Merkez Yönetim Kurulunu belirlemek üzere toplandı. 13 kişiden oluşan kurula 40 kişi aday oldu.
Yoğun bir katılımla yapılan seçimde kazanan üyeler şöyle sıralandı:
Lefkoşa: Aydın Soyer, Ahmet Savaşan, Hakan Fellahoğlu
Gazimağusa: Cenk Özyalçın, Dilaver Bilgen, Özgür Dedeoğlu
Girne: Selim Gökbörü, Atilla Mahmutoğlu
İskele: Cahit Falyalı
Güzelyurt: Ali Kandulu
Lefke: Kenan Örgen
Kadın Kotası: Selin Candemir
Gençlik Kotası: Mehmet Aktunç
Seçim sonrası konuşma yapan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar katılan ve katkı koyan herkese teşekkür ederek, “birlikteliğimizle UBP kazanmıştır kaybeden yoktur” dedi.