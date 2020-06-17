UBP MYK'sından ülkede bir ilk

İktidar partisi Ulusal Birlik Partisi'nin bugün saat 14.00'de toplanan Parti MYK toplantısının toplantı yerinin Başbakanlık olması ülkede bir ilk oldu.

Lefkoşa Atatürk Meydanı’ndaki binada toplanması beklenen UBP MYK’sının Başbakanlık binasında toplanması şaşkınlık yarattı.

Toplantı öncesi “son siyasi gelişmeler ve Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini görüşeceği” belirtilmişti.

Toplantının Başbakanlık binasında yapılması bazı UBP'liler arasında tepkiyle karşılandı.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner dün yaptığı açıklamada MYK’nın “rutin olduğunu, hükümetin bozulması ya da bakan değiştirilmesi gibi bir gündem maddesi bulunmadığını” söylemişt.

Bu arada Ünal Üstel'in bakanlık görevinden alınacağı yönünde iddiaların ortaya atılması nedeniyle bazı partililer MYK toplantısının yapılacağı parti genel merkezi giderken, toplantının Başbakanlığa alındığını duyunca toplu olarak o binaya gittikleri bildirildi.