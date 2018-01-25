UBP'li yetkililerden CTP'ye ziyaret

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, ülkedeki huzur ortamının devamı için iki köklü partinin işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Özgürgün, hükümet kurma konusunda temaslarının devam edeceğini kaydederek, “ İnanıyorum ki ülke refahı için kısa sürede bir sonuç alabileceğiz” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, CTP’nin UBP ile koalisyon kurma konusundaki görüşünün bilindiğini, bugünkü görüşmede daha çok ülke sorunlarının ele alındığını söyledi.

Erhürman iki partinin sorunların giderilmesi konusunda üzerlerine düşen sorumluluğun görüşmede ele alındığını kaydederek, ziyareti için UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’e teşekkür etti.