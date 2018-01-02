UBP Lefke'de daha güçlü destek istedi

UBP Genel Başkanı Özgürgün, daha güçlü projeleri hayata geçirmek için 7 Ocak’ta güçlü destek beklediklerini söyledi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke’de aday tanıtım mitingi düzenledi.



UBP’den verilen biligye göre, mitingde UBP Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün ve 3’ncü Cumhurbaşkanı,UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu konuşma yaptı.



UBP Genel Başkanı Özgürgün, daha güçlü projeleri hayata geçirmek için 7 Ocak’ta güçlü destek beklediklerini söyledi.



Bir buçuk yılda önemli işler yapmış bir hükümetin, çalışmalarını tamamlaması için 5 yıllık iktidar dönemine ihtiyacı olduğunu ifade eden Genel Başkan Özgürgün, “UBP olarak bu çalışmaları yapmak üzere sizden onay istiyoruz. UBP ve tüm arkadaşlarımız ekip olarak hazırız. Elektrik projesini, sosyal konut projesini, hastane, yol, liman ve nicelerini hayata geçirmek için tek başına iktidar olacağız’’ diye konuştu.



MUHALİFLERE ELEŞTİRİ



Lefke’yi son dönemde ilçe yapan iktidar olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Özgürgün, Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP)’yi iktidar dönemlerinde “yıkıp, bozmakla” ve “vizyonsuzlukla” eleştirerek “Bunların koydukları her vizyon on yıl olmadan çöktü” dedi.



Özgürgün, CTP’ye atıfta bulunarak “Bu ülkede cumhuriyeti kimler kurdu? Tüm yolları, barajları kim yaptı? Biz yaptık. Bu ülkenin deniz limanlarını, havalimanlarını, sanayi bölgelerini, üniversiteleri kim kurdu? Bu ülkenin turizmini kim yaşattı ve geliştirdi? Spor tesislerini, sosyal konut projelerini kim inşa etti? Hayvancıya çiftçiye esnafa sanayiciye ilk teşvikleri kim verdi? Gençlere kırsal kesim arazilerini kim verdi? Bir dikili ağacın yok! Bunlar yapamaz atar tutar” ifadelerini kullandı.



“Temiz toplum yaratacağını söyleyenlere” de atıfta bulunan Özgürgün, bahse konu partiyi “düşünce ve fikir” sahibi olmamakla eleştirdi. Özgürgün, temiz toplum yaratma ifadesinin de “halka yönelik bir hakaret” sayıldığını söyledi.