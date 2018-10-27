UBP kurultayından notlar

- Dün başlayan UBP kurultayının ilk günkü katılımın çok az olması dikkat çekti.
- Partinin 12 bin üyesi olmasına rağmen dün salondaki koltukların çoğu boş kaldı, başkan adayları da konuşmalarını sadece bin katılımcıya karşı yaptı.
- Kurultayda dün “parti başkanı” sıfatıyla Özgürgün’ün konuşmasından sonra mali rapor okundu ve ardından başkan adaylarının konuşma sırasının belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. İlk sırada Faiz Sucuoğlu, ikinci sırada ise Hüseyin Özgürgün’ün konuşma yapacağı açıklanırken, Özgürgün’ün ani bir kararla konuşma hakkını kullanmak istememesi dikkat çekti.
- Bugüne kadar her UBP kurultayında salona asılan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük gibi iki liderin posterinin bu kez yer almaması dikkat çekti. Divan masasında geleneksel olarak bulunan TC ve KKTC bayrakları da bu kez yoktu. Partililer de bu duruma tepki gösterdi.
- Ersin Tatar kurultay salonunda coşkulu şekilde karşılandı. Tatar’ın aracının önü sempatizanları tarafından kesildi. Tatar’ın aracının önüne karanfil konuldu, 'En büyük başkan bizim başkan' sloganları atıldı.
- Genel Başkan adaylarından UBP Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu da, kurultayın gerçekleşeceği alana coşkulu şekilde geldi. Sucuoğlu’nu alkışlarla karşılayan sempatizanları, "En iyi gelecek, Faiz ile gelecek" sloganı attı.
- Ersin Tatar, Faiz Sucuoğlu ve Sunat Atun kurultay salonuna eşleriyle birlikte gelirken, Özgürgün’ün eşsiz olarak katıldığı görüldü.
- Kurultay salonunun süslemesi için de UBP’nin çok büyük para harcadığı öğrenildi. Balonlar, posterler, panolar için yaklaşık 300 bin TL harcandığı, bu parayı da süsleme ihalesini alan partinin iki üyesine verildiği belirtildi.
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