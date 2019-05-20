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UBP ile HP ayrı ayrı grup toplantıları yaptı

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Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi’nin Cumhuriyet Meclisi’nde ayrı ayrı gerçekleştirdiği yaklaşık bir saatlik grup toplantısı yaptı

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UBP ile HP ayrı ayrı grup toplantıları yaptı
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetiyle ilgili görüşmelerini grup toplantısında değerlendirdi.

Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi’nin Cumhuriyet Meclisi’nde ayrı ayrı gerçekleştirdiği yaklaşık bir saatlik grup toplantısının ardından, Genel Başkanlar açıklama yaptı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “Ana prensiplerde anlaşırsak, detayları konuşmak için heyetler biraraya gelecek. Şu an heyetler arası bir toplantı söz konusu değil, Özersay’la önce telefonda görüşeceğim, zemin varsa yüz yüze görüşeceğiz” dedi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ise, “Süreç devam ediyor, toplumsal sorumluluğumuz gereği eğer imkan varsa, bu çalışmaları sonuca ulaştırmak için çaba ortaya koyuyoruz. Olur mu, olmaz mı şimdi bir şey diyemem” dedi.

Özersay, görüşmeleri çokta uzatma niyetinde olmadıklarını söyledi.

Muhtemelen bir saat içinde UBP ile biraraya geleceklerini kaydeden Özersay, “Hükümet kurulması durumunda temel prensipler ne olacak? Çalışma kuralları ne olacak? Bunlar konusunda anlaşmamız gerekli. Bunlar bizim için önemli meseleler, diğer yandan da bakanlıklar, daireler, kurum, kuruluşlar konusunu netleştirmemiz gerek” dedi.

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