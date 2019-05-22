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UBP-HP Koalisyon hükümeti meclisin bilgisine sunuldu

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UBP-HP Koalisyon hükümeti meclisin bilgisine sunuldu
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinin Cumhurbaşkanınca atanan Bakanlar Kurulu listesi Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sunuldu. Hükümet programı 27 Mayıs Pazartesi günü Genel Kurul’da okunacak.

Genel Kurul bugün saat 14.30’da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında olağanüstü toplandı.

Katip, HP milletvekili Mesut Genç lBakanlar Kurulu listesini  okuyarak milletvekillerinin bilgisine getirdi.

Cumhurbaşkanı’na bugün UBP Genel Başkanı Ersin Tatar tarafından sunulan ve Genel Kurul’da okunan UBP-HP koalisyonundaki görev dağılımı şöyle:

“Başbakan Ersin Tatar (UBP), Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay (HP), İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri (HP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan (HP), Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu (UBP), Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy (UBP), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz (UBP), Sağlık Bakanı Ali Pilli (UBP), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu (UBP), Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel (UBP), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu (UBP).”

Alınan karar uyarınca, hükümet programı 27 Mayıs Pazartesi günü Meclis’te okunacak. Milletvekillerinin onayına da sunulan bu karar oy birliğiyle kabul edildi. Meclis Başkanı Uluçay, hükümetin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Genel Kurulda söz alan Ersin Tatar, yeni hükümetin KKTC’ye hayırlı olmasını diledi, birlik ve beraberlik içinde halk için çalışacaklarını söyledi.

Genel Kurul bir sonraki birleşimini 27 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da yapacak.

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