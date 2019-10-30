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UBP-HP hükümeti yarın akşam Girne'de

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UBP-HP hükümeti yarın akşam Girne'de
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Başbakan Ersin Tatar ve Bakanlar Kurulu üyeleri, belde bilgilendirme ve istişare toplantıları kapsamında yarın akşam Girne’yi ziyaret ediyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin kabine üyeleri, iki partinin milletvekillerinin katılımıyla, “Ülkeye Hizmet Yolunda Girne’deyiz” sloganı ile yarın akşam saat 19.00 da Girne’de GAÜ Milenyum Senato Kongre Merkezi’nde halkla bir araya gelecek.

Girne ile ilgili hükümetin icraatlarının, gelecek projelerinin anlatılacağı toplantıda, Girne halkının sorunlarını ve beklentilerini hükümet yetkililerine direkt iletme fırsatı bulacağı belirtildi.

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