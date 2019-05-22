UBP-HP hükümeti için imzalar atılıyor

UBP Parti Meclisi, Halkın Partisi ile koalisyon hükümeti kurulmasını oy birliği ile onayladı. Bugün saat 10.00’da Mecliste hükümet protokolü imzalanacak, 11.00’de ise Cumhurbaşkanı Akıncı’ya kabine sunulacak

UBP Parti Meclisi, dün akşam yaptığı ve yaklaşık 40 dakika süren toplantı sonrasında Halkın Partisi ile koalisyon hükümeti kurulmasını oy birliği ile onayladı.

UBP Parti Meclisi, dün akşam saat 21.00 sıralarında toplandı. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, parti meclisi toplantısı sonrasında basına yaptığı açıklamada “yeni hükümet KKTC’ye hayırlı olsun” diyerek, halka layıkıyla hizmet vermek için çalışacaklarını belirtti.

Tatar, “yapacağımız çalışmalarla KKTC halkına daha fazla esenlik, refah ve mutluluk getirebileceğimize inanıyorum” dedi.

Ersin Tatar, Halkın Partisi ile hükümet protokolünün bugün imzalanacağını, ardından da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın kabineye onay vermesi ardından hükümet programının yarın Mecliste okunarak, yeni hükümetin iş başı yapacağını belirten Tatar, yeni hükümetin KKTC’ye hayırlı olmasını temenni etti.

Tatar, son bir haftadır yaptıkları çalışmaların hayırlı bir sona geldiğini belirterek, sonucun KKTC için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tatar, parti meclisi toplantısı sonrasında basına yaptığı açıklamada, hükümetin istifası ardından bir hafta önce hükümeti kurma görevini aldığını anımsatarak, bir haftalık süre içinde HP ile yapılan toplantılarda temel prensipler üzerinde anlaşıldıktan sonra, dairelerin ve kurum kuruluşların dağılımı gibi konularının ele alındığını aktardı.

Tatar, dün akşam da parti meclisinden uzlaşılan konulara oy birliği çıktığını, bu sabah Meclis Mavi Salonu’nda hükümet protokolü imzalanacağını, saat 11.00’de de Cumhurbaşkanı Akıncı’ya kabineyi sunacaklarını kaydetti.

İçinde bulunulan ekonomik ortamda bu işi fazla uzatmanın bir anlamı olmadığını ifade eden Tatar, bir hafta içinde yeni bir hükümetin KKTC’ye hizmet etmek için ortaya çıktığını söyledi.

Yeni kabine için adı geçen isimler

UBP-HP koalisyon hükümetinde bakanlar büyük oranda belirlendi.

UBP 7 ve HP 3 bakanlık oranı korunurken, HP’de dörtlü koalisyonun bakanlıkları aynı isimlerle yola devam edecek.

İşte yeni kabine için adı geçen ve kesin olmayan isimler:

Başbakan Ersin Tatar

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri (HP)

Maliye Bakanı Faiz Sucuoğlu (UBP)

Sağlık Bakanı Ali Pilli (UBP)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra (UBP)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu (UBP)

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz (UBP)

Ekonomi ve Enerji Bakanı Ünal Üstel (UBP)

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan (HP)

Turizm ve Çevre Bakanı Resmiye Canaltay (UBP)

Kurumların paylaşımında uzlaşı

UBP ile HP arasında bir süredir sorun olan devlet kurumlarının paylaşımı konusunda uzlaşı sağlandığı öğrenildi.

İddialara göre kurumların paylaşımı şöyle oldu:

UBP'de olacak kurumlar

Gençlik ve Spor

Vakıflar İdaresi

Vakıflar Bankası

Koop M. bankası

Kıb-Tek

DAÜ

BRTK

Kıbrıs Sigorta

Süt Kurumu

Atatürk Öğretmen Akademisi

HP'de olacak kurumlar

Eski Eserler Dairesi

AB Koordinasyon Ofisi

Kalkınma Bankası

LAÜ

Meteoroloji

Şeker Sigorta

Hedef, Meclis’i yazda da çalıştırmak

Ersin Tatar, yaz aylarında Meclis’in çalışabilmesini sağlayacak bir anlayış içinde olduklarını vurguladı

UBP Parti Meclisi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, KKTC’de uyumlu ve istikrarlı bir hükümetin iş başı yapmasının önemine işaret ederek, bunun hem KKTC, hem de bölgedeki meseleler bakımından son derece önemli olduğunu kaydetti.

Tatar şöyle devam etti:

“Biz bunun için çalışıyoruz, yapacağımız çalışmalarla KKTC halkına daha fazla esenlik, refah ve mutluluk getirebileceğimize inanıyorum. Bunların olabilmesi için güvenli bir ortam, istikrarlı bir hükümet ve gerçekten hem Kıbrıs konusunda, hem de ekonomik meselelerde birbiriyle uyumlu çalışan koalisyon ortaklığı lazım. Bunu yapabileceğimizi gördük. Dolayısıyla bu uyumlu çalışmanın bir sonucu olarak hizmet verebileceğimiz düşüncesi içindeyiz.”

Ülkede bir çok sıkıntı bulunduğuna işaret eden Ersin Tatar, bir çok yapılacak iş olduğunu bunların hızla yapılması gerektiğini, hatta yaz aylarında Cumhuriyet Meclisi’nin çalışabilmesini sağlayacak bir anlayış içinde olduklarını vurguladı.

“Çalışma azmimiz, inancımız ve KKTC sevgimiz bütün bu ortamı yaratmıştır” şeklinde konuşan Tatar, “bize düşen görev bu inançla ve azimle insanımıza hizmet etmektir” dedi.

“Akaryakıt zammı yeni hükümete bırakıldı”

UBP Parti Meclisi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, akaryakıt zammı konusunda önceki gün Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın kendisini arayarak, diğer hükümet yetkililerine ulaşmasını çünkü akaryakıt zammı yapılması gerektiğini, bu zam yapılmazsa 15 günde hazinenin 2 milyon TL zarara uğrayacağını söylediğini aktardı.

Kendisinin de hem HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ı, hem de diğer hükümet yetkililerini aradığını, ancak bu zammın yapılmadığını ifade eden Tatar, “Bize bir hediye bırakmak istediler. Şu anda bu hükümetin yapması gereken bir zammı yeni hükümete bırakmış durumdadırlar” dedi.

“Yapılacak ilk iş ekonomik protokolün imzalanması”

UBP Parti Meclisi sonrasında konuşan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, göreve gelir gelmez yapılacak ilk işin Türkiye’yle ekonomik protokolün imzalanması olduğuna işaret ederek, o protokole bağlı olarak bir takım kaynakların KKTC’ye akışının önemli olduğunu söyledi.

Bütün bakanlıklarda, her kurum kuruluşta bir fotoğraf çekilmesi gerektiğini ifade eden UBP Genel Başkanı Tatar, başta protokol olmak üzere diğer hususlara süratle geçmek gerektiği kaydetti.

Tatar, ekonomik protokolün 1 ay içinde imzalanması gerektiği düşüncesini dile getirerek, ilk Bakanlar Kurulu’nun Perşembe günü öğleden sonra toplanacağını sözlerine ekledi.