“UBP hizmet partisidir”

Bulut Akacan, 7 Ocak’ta gerçekleştirilecek olan Milletvekili seçimlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kuran ve yaşatan Ulusal Birlik Partisi’nin icraat partisi olduğunu söyleyerek “Tek Başına İktidar” olacaklarını söyledi

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili adayı Bulut Akacan, “Mukavemetçi Kıbrıs Türk halkının kurduğu, misyonu ve vizyonunu yine kahraman Kıbrıs Türk halkının belirlediği, bir olmayı, birlik olmayı kendine rehber edinen Ulusal Birlik Partisi'nin, kurulduğu 1975 yılından günümüze, bu anlayıştan zerre kadar sapmadan, kararlılıkla ülke siyasetinde en güçlü ve en köklü siyasi parti olarak yer aldığı tarihsel bir gerçektir. Ulusal Birlik Partisi Cumhuriyetimizi kuran ve yaşatmaya kararlı, özgürlüğü bir yaşam biçimi olarak benimsemiş, hiçbir esarete boyun eğmeyen, eğmeyecek halkımızın partisi olmuştur ve de olacaktır ” diyerek UBP’ nin, KKTC’nin birlik, beraberlik ve devamlılık anlayışından hiç sapmadığını söyledi.

Akacan, “Uzun yıllardır hükümetler kuran Ulusal Birlik Partisi , deneyimli, bilgili ve donanımlı kadrolarıyla , 5 yıllık yeni iktidar döneminde, her zaman olduğu gibi, halkımızın bize yüklediği ve yeni dönemde de yükleyeceğinden hiç kuşku duymadığımız, yönetim sorumluluğunun bilinci ile hareket ederek, güçlü iktidar, yeni hedefler ve büyük projelerle ülkemiz için yeni kalkınma dönemini başlatmanın heyecanını yaşamaktayız. Çünkü bizler her zamanki gibi inandık ve de başaracağız. Ekonomiden tarıma, ulaştırmadan, sağlığa, enerjiden, eğitime, turizmden, çevreye, çalışma hayatından, adalete ve sosyal yaşama kadar pek çok alanda büyük hedefler ve projeleri hayata geçireceğimiz önümüzde ki süreçte; İnsanımızı merkeze koyan bir anlayışla, çok daha varlıklı, çok daha sağlıklı, çok daha güvenli, çok daha huzurlu ve çok daha mutlu bir ülke yaratmayı hedefliyoruz” diyerek her alanda projelerin üretildiğini ve hayata geçirildiğini, bundan sonra ki süreçte de bu projelerin artarak devam edeceğini dile getirdi.

Akacan, “Esnafımızın, iş adamlarımızın, sanayicimizin desteklenmesi, teşviklendirilmeleri, Kobilerimizin sayılarının artması, desteklenmeleri ve rekabet güçlerinin arttırılması konularında da yeni dönemde çok ciddi adımlar atacağızVatandaşlarımız özellikle dövizin yükselişe geçtiği dönemlerde ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bu konu ile ilgili ekonomi uzmanlarımızın hazırladıkları döviz borçlanma kurallarını düzenleyen çalışmalarını hemen yürürlüğe koyacağız” dedi.

Akacan sözlerine şöyle devam etti.” Partimiz, yerinde hizmet anlayışıyla yerel yönetimlerin güçlü ve hizmet kabiliyeti yüksek bir yapıya kavuşturulması ile ilgili projeleri yeni dönemde süratle hayata geçirecektir. Kaymakamlıklarımızla, belediyelerimizle, muhtarlıklarımızla işbirliği içerisinde yerel hizmet kalitesini yükseltmeyi hedeflerken, güçlü belediyeler yaratmak için Yerel Yönetimler Reformu'nu gündeme taşıyacak ve bu konuda en iyi yapıyı paydaşlarla birlikte inşa edileceğinden kimsenin kuşkusu olmasın.Yerel yönetimler kapsamında yeni kaymakamlık binalarının yapımı, 154 muhtarlık binasının yapımı gibi büyük ve önemli projelerimiz de yeni dönemde hayat bulacağını geçtiğimiz günlerde Sayın Başbakanımız da basın toplantısında dile getirdi.Çevre konusundaki çalışmalarımızı; temiz, sağlıklı, sürdürülebilir, biyolojik çeşitliliğe önem veren ve bu çeşitliliği koruyan bir anlayış temelinde yeni hedeflerimizi oluşturuyoruz.Bu hedefler doğrultusunda yeni dönemde, çevre yasalarının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli tüzük çalışmalarını tamamlamak birinci hedefimiz olacaktır.”